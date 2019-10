San Luis peatonal

A propuesta del concejal Zeno, la Calle San Luis será peatonal por cuatro horas el próximo sábado. La fundamentación es mejorar las expectativas de dicho Centro Comercial a Cielo Abierto. Caben aquí varias consideraciones: El Centro Comercial a Cielo Abierto Calle San Luis es esencialmente mayorista. O sea su función es la de intermediar entre la industria y los importadores con el comercio minorista permitiendo que las mercaderías puedan llegar al consumidor por medio de los comercios de cercanía en los barrios (minoristas). Los integrantes del Centro Comercial a Cielo Abierto Calle San Luis viven quejándose de los puestos callejeros que realizan una competencia desleal en virtud de la diferencia en sus costos fijos. Con esta medida los integrantes del Centro Comercial a Cielo Abierto Calle San Luis, después de venderles a los minoristas, pretenden venderle en forma directa al consumidor, salteando al minorista que ya les compró la mercadería con el mismo objetivo. Eso se llama competencia desleal. Por otra parte, esta medida es un llamado a la concentración del comercio en pocas manos, afectando gravemente a los comercios minoristas y de cercanía. Una vez más se perjudica a los barrios en beneficio del centro de la ciudad. Me gustaría saber si estos puntos fueron analizados y debatidos en el Concejo Deliberante o fue una simple votación a pedido de empresarios amigos.

Claudio Gershanik

¿A quién pertenece La Matanza?

Leyendo las noticias de este enorme pedazo de territorio que, cada vez que hay una lluvia importante se inunda, convirtiéndose en un lodazal (con los consiguientes daños materiales y psicológicos para la sufrida gente que la habita), no puedo menos que preguntarme y preguntarle a mis connacionales, ¿cuándo vamos a hacer algo por ellos? ¿cuándo nos vamos a unir en un solo sentimiento para trabajar juntos? ¿cuándo se van a dejar de "tirar facturas viejas" desde los sectores políticos kirchneristas y no kirchneristas? Porque si las obras de infraestructura necesarias para dar solución a este flagelo van a estar teñidas de ideología o color político jamás se van a resolver. ¿Van a dejar de hacer políticas partidarias siniestros intendentes como Magario o Espinosa, que han "ahorrado" 11.000 millones de pesos, pero sin hacer obras, dejando que el Same les brinde protección a los "matanceros", o que se comprometan a trabajar "codo a codo" para que las obras planificadas, sean del gobierno que fuera, se terminen de una buena vez? En estas cosas deberían pensar los argentinos antes de elegir la boleta el 27 de octubre. Pensémoslo.

Juan José de Guzmán

Sí, señor, usted puede

Con alguna dificultad conducía yo un automóvil alquilado por una rutita de monte en Telluride, Colorado, en búsqueda de un pueblo minero "fantasma" abandonado hacía un siglo. Distraído por la belleza de pequeños laguitos de color cobalto no me percaté de que la ruta se había estrechado a punto tal que parecía dudoso que el automóvil pudiese avanzar sin tocar la roca por un lado y desbarrancarse por el otro. Fue entonces que vi el borroneado mensaje de un antigüo cartel de madera: "Sí, usted puede". Más tranquilo, creyendo que tenía suficiente espacio para pasar y que otros lo habían logrado antes, toqué apenas el acelerador, con el resultado inmediato que una rueda resbalara dejando el coche colgado del borde del precipicio y amenazando con caer en cualquier momento. De pronto, cuando ya creía que no contaba el cuento, sentí que una de las ruedas levitaba y mordía nuevamente el ripio como por arte de magia y que el vehículo volvía a pisar tierra firme. En ese instante, lejos de gritar "Aleluya", temblé pensando que tendría que retrasar mis pasos en reverso, y esta vez barranca abajo. No me he vuelto religioso, ni puedo especular si existe o no una autoridad superior que en su grandeza se apiada del idiota; pero narro esta anécdota de poca monta con la esperanza de que el temerario viajero que incursione en caminos difíciles de transitar sea consciente que cuando la ruta se vuelve demasiado angosta conviene girar sobre los talones; a veces, aunque uno crea que puede, no vale tanta pena el intento.

Leonardo Peusner

