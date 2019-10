Salvemos la República

Estamos a menos de un mes de tomar una de las decisiones más importantes para el país. El próximo 27 de octubre se verá quién será el que para los próximos cuatro años llevará las riendas para levantar este país. Estamos viviendo momentos cruciales, momentos en donde el país se encuentra dividido por tres facciones. Un grupo que quiere volver al pasado, al pasado más oscuro de la historia argenta, donde se robó, violó y ultrajó los sueños de toda una nación que se estaba levantando de una de las peores crisis que se vivieron en los últimos 30 años. El otro grupo, que quiere levantar al país e intentar dar lo mejor para poder ser como éramos hace más de cien años, “el granero del mundo”, una potencia mundial, mucho mejor que Inglaterra, EEUU y otros países europeos. Y el último está estancado en la incertidumbre, en el miedo, en la preocupación de lo que se vendrá y no sabe qué hacer, no sabe si quedarse o irse de esta tierra, donde nuestros abuelos vinieron con sueños de crecer, progresar y dar un futuro mejor para sus próximas generaciones. La realidad que hoy nos plantea nos llama a la unión de todos los argentinos. Por eso debemos tener memoria para no volver a mirar nunca más hacia atrás. Recordemos el caso Nisman, la tragedia de Once, el caso Ciccone; persecución, censura, Juan Castro, pacto con Irán, los cuadernos, Lázaro Báez, planes a vagos que sólo mantenemos nosotros que laburamos, y muchas otras cosas más que sólo nos hacen revolver el estómago. El próximo 27 de octubre tenemos la obligación de unirnos como hermanos más que nunca, debemos dejar de lado nuestras diferencias, debemos votar con conciencia, debemos salvar la República.

Emmanuel Barua