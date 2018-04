Salvemos al bulevar Oroño

Han trascendido propuestas del Departamento Ejecutivo municipal, como de concejales en ejercicio, tendientes a realizar bicisendas en bulevar Oroño. La arteria es un ícono de la ciudad, resabio del esplendor que la caracterizó, período 1868 a 1940. Aquellos pioneros pensaron y desarrollaron lo mejor para la ciudad, y precisamente el bulevar Santafesino, hoy Nicasio Oroño, resulta emblemático. Su señorío, belleza, sobriedad y excelente estilo, al decir del arquitecto Alejandro Bustillo Madero, quizás el más relevante de nuestra historia, sólo pueden verse en las grandes capitales. Impone admiración y respeto, cinturón cultural, conforma patrimonio histórico de la ciudad. Lamentablemente, sentimientos negativos que representan la etapa que vivimos, llegan a nuestro bulevar en pos de transformaciones o modificaciones como instalar bicisendas. En principio, serían impracticables sobre el cordón, su vía natural, dado los museos, sanatorios, Tribunales Federales, colegios y demás instituciones. Trasciende efectuarlas en sus canteros centrales, es decir reducir espacios verdes y quizás, en la lógica que asume la actual administración municipal acompañada por el Concejo Deliberante, eliminar arboleda pública, todo un despropósito. Debería leerse repetidas veces "Facundo", "Civilización y Barbarie" que Sarmiento nos legó. Si se quieren hacer bicisendas, las calles laterales al bulevar lo posibilitarían. Hoy Rosario se muestra desprolija, suciedad por doquier, la tasa de barrido y limpieza transformada en carga pública sin contraprestación. Las veredas rotas, calle poceadas, desagües y zanjeos ausentes, cloacas faltantes. La arboleda pública, objeto de depredación; las cazuelas dan muestras de los hechos consumados, con las raíces expuestas de los que fueron árboles añosos emergiendo, provocando riesgos al peatón. La polución es infernal, basta detenerse en los troncos de la arboleda restante, se la ve gris oscura al igual que las hojas de los ejemplares, es el aire que respiramos. Los vehículos que intoxican circulando sin problemas, qué decir del tránsito automotor, responsabilidad insita en falta de diagramación. Los servicios públicos hacen y deshacen sin planes, la cablería claro ejemplo de promiscuidad, no se programa ni reglamenta. En fin, son múltiples las funciones que debieran cumplir tanto el Ejecutivo municipal como el Concejo, pero por lo visto sólo hay tiempo para tratar de reformar bulevar Oroño, que en estos tiempos, no sé si es por desconocimiento, oportunismo o por insita animosidad, sólo hay una posición destructiva de todo lo que ha sido, como dije al principio, emblemático para la ciudad, expresión de otros tiempos, que es preferible borrar o tapar con la triste realidad que comprobamos.

La tozudez de un funcionario

La tozudez del director del Distrito Sur no tiene límites. Están sacando la tierra de la colectora de avenida Circunvalación pese a que los que vivimos ahí le dijimos que es inútil porque la gente de otro lado viene a tirar basura. Desde empresas hasta camiones de líquidos cloacales. Se le pidió iluminación en la calle y contenedores, entre otras cosas. Pero para justificar su pobre gestión hace lo que no es importante para que sí lo parezca. Ahora habrá más lugar para tirar más basura.

Aborto: cuatro días de debate

Hace cuatro días que estamos escuchando los mismos argumentos en el debate sobre la despenalización del aborto. Que las mujeres pobres mueren, que es mínima la cantidad de muertes, que es un problema del sistema de salud, que no es una enfermedad, que es inconstitucional, que el Pacto de Costa Rica, que el caso Acevedo, que el caso Keila Jones, que es una industria que mueve mucho dinero, que las ricas lo hacen, que son hipócritas, que es un derecho, que es mi cuerpo, que existe el síndrome pos aborto, que hay otras opciones... ¿No les parece que nos estamos olvidando de lo más importante? Que se haga o no, que siempre se haya hecho o no, que se legalice o despenalice, el resultado no cambia. Significa la aniquilación de un ser humano que tiene derecho a la vida y punto. Frente a este argumento, todos los demás se caen, tanto a favor como en contra, no hace falta decir más nada. Será un pensamiento simplista pero sumamente claro y real. Veo que se dan vueltas y vueltas sobre lo mismo y lo importante deja de tener el rol principal. Entonces, ¿serán capaces los legisladores de soportar en sus conciencias el peso de la muerte de tantos inocentes? Y la muerte no tiene vueltas, es una decisión sin retorno. Ante el argumento de que el aborto siempre existió, ¿les parece que a esta altura de la vida, con todos los avances médicos, farmacológicos y de acceso a la información, no se puedan prevenir esos embarazos no deseados? ¿Qué nos pasa a los argentinos?

El desafío de la movilidad, de criticar a repensar

El 18 del corriente, en Cartas de Lectores de este mismo diario, salió una carta de un lector criticando el sistema de bicicletas públicas de Rosario "Mi Bici Tu Bici" esgrimiendo argumentos del supuesto deterioro, casi fatalista del mismo. Me permito responderle con algunas aseveraciones: Rosario, una ciudad con más de 980.000 habitantes (más todos aquellos que vienen a diario desde el área metropolitana por motivos laborales o de estudio), tiene al transporte y la movilidad como un desafío a diario. A título personal, como trabajador y estudiante de uso diario del sistema de bicicletas públicas (entre cinco y siete veces por día), el mismo ha sido un gran remedio, permitiendo soslayar problemas de tiempo, económicos, además de promover un cuidado de la salud en términos personales; y en términos del colectivo de la sociedad el cuidado del ambiente, además de un humilde aporte a descomprimir el tránsito vehicular del centro rosarino. El ataque dilapidario al sistema creo yo que es totalmente injusto. "Que el árbol no nos tape el bosque", ¿el sistema de bicicletas públicas tiene problemas? Sí, pero eso no quita rescatar su practicidad, su bajo costo, su cada vez mayor amplitud territorial, su aporte a un ambiente sustentable, entre otros grandes aportes que hace a la movilidad del conjunto de la sociedad. De la crítica de sus falencias, nuestro deber y desafío como usuarios del sistema –y como miembros de la sociedad– que nos movemos por la ciudad es seguir alentándolo, defendiéndolo, exigir a las autoridades que cada día esté mejor, pero sobre todo seguir promoviendo que cada vez más los rosarinos piensen en una ciudad con una forma de moverse diferente.

Se necesita sentido común, es el momento

Para encarar una solución que disminuya en el tiempo el número de abortos provocados en La Argentina sólo se necesita un poco de sentido común. Si las orejeras ancestrales instaladas en mentes cerradas a la observación de la realidad, se niegan a hacerlo, el futuro será el mismo que el pasado y el presente. Seguirán los abortos clandestinos, seguirán las muertes maternas entre las mujeres humildes, y continuarán enriqueciéndose con la desesperación ajena quienes practican esas maniobras. Es hora de que los detractores de la despenalización del aborto dejen de perder el tiempo insultando a quienes no piensan como ellos, de que se corran un poco esas orejeras y de verdad se sumen para terminar con los abortos clandestinos. ¿Por qué querrán que todo siga igual? Sería interesante saberlo. Desde mi experiencia de mujer que trabajó en soledad en escuelas periféricas dictando talleres de educación sexual durante más de 20 años, les aseguro que ese es el primer paso. Claro, que tendría que ser una educación sexual de verdad, integral, dictada como materia de estudio programada por ambos ministerios, para jóvenes y adolescentes. Y para los mayores también en vecinales, clubes, ONGs. Algo así como una invasión de cultura sexual para todos, provisión de anticonceptivos en forma gratuita y masiva, y simultáneamente despenalización del aborto. Con tranquilidad, porque todos sabemos que ninguna mujer se va hacer un aborto cuando no quiere. Permitido o no. Vamos. Animémonos a encarar la realidad. Sólo es cuestión de sentido común y verdadero espíritu de lucha para terminar con la pérdida de vidas maternas y criaturas antes de nacer. Es el momento.

El deficiente servicio de la EPE

El servicio de la EPE en Roldán es escandalosamente deficiente. Y me refiero a escándalo, por el aumento de tarifas que han llevado a cabo en los últimos 2 años. Lluvia o viento son suficientes para la interrupción del servicio, casi sin excepción, en la mayoría de los casos. Sería prudente que la empresa provincial de la energía invirtiera lo que debe en infraestructura para prestar un servicio decente y, recién luego, proceder a acomodar las tarifas. Hoy no existe reciprocidad entre las prestaciones y el precio de las mismas. Es verdaderamente vergonzoso.

