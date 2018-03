Hay gente que ve la paja en el ojo ajeno. A a esa gente le digo que no me interesan sus pensamientos y lucubraciones. Pero a la mayoría de la gente, que trabaja y estudia, la entiendo, en lo que respecta a las grandes dificultades que tienen al vivir en la Argentina, que para todo tiene un problema. De esta manera, es imposible poder progresar en el país, hay que conformarse con vivir y dejar vivir. Como ejemplo cito, en el mundo, solamente, existen muy pocos países comunistas que pretenden parecerse a Rusia, sin saber estas naciones, que Rusia no es más comunista. Por otra parte esta reflexión también les cabe a varios naciones de nuestra América latina. Ellos se encuentran empecinados en reflotar la izquierda comunista cuando todos sabemos el fracaso de la misma, precisamente en Rusia; como alternativa consideran a China como baluarte del comunismo, pero si estudiamos detenidamente la situación de China en el mundo vemos que su política comunista sigue por ahora en su país, pero que internacionalmente intervienen en ayudar económicamente a países de derecha y que también tienen los famosos bonos del Tesoro norteamericano, lo cual los hace ser los principales acreedores de Norteamérica, y que los llevara a ser una gran potencia mundial a corto plazo, creyendo que les pasara con su ideología lo mismo que pasó en Rusia. Mientras tanto, por estos santos lugares seguiremos haciendo experiencia con la izquierda comunista, lo cual nos llevara años poder superar esta situación antes de poder consolidar una verdadera posición política que nos permita madurar y crecer democráticamente. Por suerte América latina tiene de todo, es decir, alimentos, petróleo, ríos, bosques, minas, otros bienes y, principalmente, su gente, que no merece estos gobiernos seudocomunistas que pretenden ayudar al ciudadano y terminan por desvalijar a los países.

Armando Torres Arrabal