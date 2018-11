La práctica del rugby infantil trasciende lo deportivo ya que, además de constituir una cantera de jugadores para los futuros planteles superiores, fruto del propio espíritu del rugby, los entrenadores les transmiten a sus dirigidos importantes valores que resultan inalterables para el resto de sus días. En tal dirección se les inculca: el respeto hacia los árbitros, con el convencimiento que sus decisiones son indiscutibles; el compañerismo con los integrantes de sus equipos, quienes no deben ser objeto de recriminación alguna; reconocimiento hacia la hinchada que, en días agradables o desapacibles, los acompañan y alientan; camaradería con los ocasionales contrarios, con quienes confraternizan en el "tercer tiempo"; agradecimiento al club que los cobija y los impulsa a continuar con la práctica. Pero también, los padres y los mayores —especialmente los que se acercan por vez primera— se imbuyen de valores tales como no reprochar a sus hijos y/o sus compañeros por errores involuntarios en el desarrollo del juego; no reprobar las decisiones de los referees; no discriminar a quienes "no juegan bien"; no priorizar el resultado por sobre la diversión; no presionar a entrenadores, y no incurrir en tantas otras actitudes disonantes con la práctica de todo deporte.



Roberto A. Meneghini

Reclamo a Telecom

Estoy cansada de hacer reclamos constantes a esta empresa de telecomunicaciones. Hace un mes me restituyeron la línea después de no haber tenido teléfono por tres meses y medio, haciendo reclamos día por medio. Tras la larga espera, me la restituyeron y hace exactamente 10 días que me la volvieron a cortar, lo que implica no tener servicio no sólo de teléfono sino de también de internet. El teléfono es mi única herramienta para comunicarme con mi hijo. Desde las 8 de la mañana que lo dejo en la escuela pierdo contacto con él y sólo a través del teléfono puedo saber si llegó sano y salvo a mi casa. Además de todo el trastorno de reclamar constantemente, por mi barrio es la única empresa que llega, si no hace rato que le hubiera dado de baja al servicio. Me encantaría tener una respuesta definitiva. Hace más de 13 años que tengo esta línea y siempre pagué mis facturas como corresponde. Lo único que pido es el servicio. Gracias.

Carolina Della Pena



¿Por qué no investigan a la Anses?

La diputada Elisa Carrió propone que se realice una auditoría general sobre la gestión de organismos del Poder Judicial. Es un pedido razonable y merece apoyo, pero ¿por qué nunca se exigió auditoría y juicio político para con los jueces prevaricadores juzgadores de los denominados delitos de lesa humanidad? ¿Y por qué desde hace décadas el organismo madre de previsión social, Anses, ha permanecido virgen de toda investigación y auditoría a pesar de que el menos avisado de nuestros ciudadanos conoce las cuantiosas ilegalidades, defraudaciones, robos y saqueos millonarios cometidos dentro de sus inexpugnables muros?



Silvio Pizarro

DNI 1.738.044



El violinista en el tejado

Cuando se estrenó recientemente en el teatro Broadway de esta ciudad "El violinista en el tejado", la famosa película de Topol, fuí a verla y me sorprendió la muy buena actuación de Raúl Lavié, que no sólo es un muy buen vocalista sino también muy buen actor. Por ello cabe remarcar que como actor teatral, Lavié es también muy bueno. Felicitaciones para él y el resto de los artistas que llevaron adelante en forma destacada este clásico del cine.



José B. Koosnac



La hipocresía de Nilda Garré

Sólo perplejidad provoca la hipocresía de muchos ex funcionarios K y principalmente de la doctora Nilda Garré, quien al tiempo que insinuaba la responsabilidad del gobierno en la tragedia del hundimiento del submarino ARA San Juan y "la indiferencia dolorosa" de los gobernantes ante semejante catástrofe, ahora se rasgue las vestiduras por la tragedia. Ella fue quien, en una actitud netamente vengativa para con la institución, cuando era titular del Ministerio de Defensa, fue la principal responsable de la "desfinanciación y desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, causando el deterioro más importante de toda la historia y en todos sus ordenes.

Marta Escobar

DNI 6.030.071