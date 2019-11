Rosario y sus bulevares

En uno de sus mejores momentos históricos Rosario era llamada "la ciudad de los bulevares". Contaba con el bulevar Argentino (hoy Pellegrini) con el Santafesino (hoy Oroño), Rondeau hacia el norte, producto de una visión urbanística de avanzada que contemplaba espacios verdes ajardinados para disfrute, salud y esparcimiento de los vecinos. También ya el intendente Luis Lamas inauguró en 1901, la primera parte de un parque como el Independencia .Uno de los bellos bulevares era también el 27 de Febrero. Los rosarinos fueron construyendo bellas residencias a lo largo de su extensión y la magnífica Estación Rosario Central Córdoba de 1888 coronaba esas bellezas arquitectónicas jerarquizando y otorgando calidad de vida a varios barrios. Uno de los tantos terribles "urbanicidios", ejecutados por mentes precarias y especuladoras, terminó en la década del 70 con esta belleza, sus canteros y añejas palmeras con la excusa de "agilizar el tránsito" cuestión que no sucedió. En estos días una oportuna intervención ha rejerarquizado nuestro bulevar Oroño. Postulo a través de la presente reconstruir 27 de Febrero, conservando las palmeras que hoy existen, rehacer el cantero ancho tal el diseño original y ajardinarlo e iluminarlo al igual que Oroño. El barrio y la ciudad toda lo merecen. Si se pudo con Oroño, se podrá con 27 de Febrero. Las intervenciones públicas de esta naturaleza siempre producen un efecto "contagio" en el barrio que mejora y crece. Hay que aprovechar el momento, máxime cuando en 2020 se cumplirán 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano, 200 de su muerte y 208 años de la creación de nuestra bandera, un 27 de febrero de 1812. Podría plantearse perfectamente la instalación de banderas de manera permanente y un recorrido educativo que haga alusión a la vida del prócer y al proceso de creación de nuestra celeste y blanca.

Miguel J. Culaciati

Vuela alto, hija mía

Desde el día de su nacimiento (5/12/00) me enseñó a no bajar los brazos, a luchar contra todos los obstáculos que se nos presentaban. No fue fácil porque el Estado estuvo ausente en muchas ocasiones, a la burocracia la tuvimos que enfrentar solas. Luché, corrí y hasta hice un recurso de amparo para que el Estado cumpliera con su CUD (certificado único de discapacidad). Tanta lucha que logró ser parte de la la sanción de la ley de Electrodependiente, y que la promulgaran. Esa fue ella, mi hija Leilén Brisa Superti Gould, luchadora incansable. Hoy dejó muchas huellas en mi vida y en la Tierra. Seguiré luchando por el que más lo necesita. Vuela alto y sé feliz en el cielo, que nosotros acá te recordamos siempre, y siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por honrar la vida. Te amo, tu mamá.

Noelia Andrea Gould

Desconcierto con Alberto Fernández

Por la presente quiero manifestar mi desconcierto por la actitud del futuro presidente y vice. Se lo ve muy ocupado con la reunión de Puebla, la preocupación por la renuncia de Evo, la alegría por la liberación de Lula. Si tenemos dos dedos de frente, vemos venir la Venezuela cubana a Chile, Ecuador y Bolivia. Señor Fernández, usted pidió a los argentinos que nos pongamos de pie; con lo que están tramando, por lo visto hace años, desde Rusia (dicen), nos va a mandar al tercer subsuelo. ¿Podría sincerarse y empezar de nuevo? Se lo pedimos todos los argentinos, de pie, con la mano en el corazón y la bandera en alto.

Cecilia Goyret

Estamos pasados por agua

No es la primera vez que los vecinos del barrio Nuevo Belgrano nos quejamos por el servicio de Aguas Santafesinas. Nunca hacen los arreglos correspondientes. Hace unos meses, las cloacas tapadas rebalsaban en nuestras viviendas y nos veíamos obligados a contratar desagotadoras en forma particular porque al parecer lo que nosotros pagamos mensualmente no cubre ningún tipo de atención, mantenimiento y arreglo. Al hacer la denuncia al servicio de atención al cliente, de bastante mala manera toman el reclamo y dos días después, de forma automática y sin ningún cambio mediante dicen que el trabajo fue realizado, mientras tanto nosotros nos ahogamos en mierda. Estamos cansados de que nos ignoren y nos discriminen. La esquina de Pasco y el pasaje 1744 sigue siendo un foco de enfermedades.

Juan Manuel Gómez Mansilla

DNI 32.734.268