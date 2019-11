¿Rosario es para todos?

Me emociona el sentido de cuidado del medio ambiente, la bandera de la sustentabilidad, el amor por la armonía física y mental, la defensa del aprendizaje en condiciones de libertad de criterios, el pensamiento positivo por sobre el estrés, el trabajo relajado desde la comodidad del hogar, los ambientes libres de humos, los cultivos orgánicos, el reciclado y la aceptación del otro sin importar su aspecto o su origen. Todo dentro de una nueva sociedad que busca ser cada día mejor. ¿Y quién no podría estar de acuerdo? Pero, siempre hay un pero, para alguien que se toma el tiempo de observar el entorno. Dónde entra en este Macondo el consumo indiscriminado de alcohol incentivado por los "happy hours"; la invasión de espacios públicos con gente que entorpece la normal circulación de peatones y vehículos; la suciedad derivada de "eventos multitudinarios"; el ruido descomunal que no respeta al que no desea oírlo; la intolerancia y violencia de quienes no pueden controlarse a sí mismos como consecuencia de los efectos de sustancias tan tóxicas como las drogas y el alcohol; el abuso de poder de las autoridades que fomentan una actividad por sobre otra. Y se trata de la misma gente: la que defiende las consignas primeras pero ejercita las actividades segundas; la que clama por libertades grandiosas pero somete a sus pares a padecimientos continuos; la que demanda respeto pero no respeta al otro; la que quiere justificar comportamientos no convencionales pero ataca con soberbia, en nombre de la modernidad, a quienes tienen comportamientos tradicionales. Se podría decir que ante tamaña "ambigüedad", de lo que se trata es de una "sociedad gataflorista" que hace como que quiere ser distinta y aparentemente superior en sus objetivos y metas, pero definitivamente decrépita, corruptible, altanera y violenta en sus logros inmediatos.