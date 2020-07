Forrest Bird, médico y experimentado piloto aéreo estadounidense, es considerado el "padre del respirador artificial". Pero en 1960 no le resultó sencillo convencer a los doctores sobre la eficiencia de su invento, que finalmente fue aprobado y reemplazó a los pesados modelos anteriores. Y en la década del 70 creó un notable respirador para bebés prematuros. Hoy los respiradores (perfeccionados) son la estrella en las salas de terapia intensiva entre los recursos para el tratamiento de graves afecciones respiratorias. A propósito, como informó la agencia Telam a fines de mayo pasado, "Científicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), lograron obtener modelos dinámicos que describen cómo se comporta el sistema respiratorio en condiciones de respiración asistida y asimismo distintas patologías". La doctora en ingeniería, Carolina Evangelista, explicó en qué consisten esos modelos dinámicos, pero sus términos son más comprensibles por entendidos que por el común de la gente. Lo que sí quedó claro es que los estudios son aplicables no sólo al coronavirus, sino a las diversas enfermedades pulmonares. Además serán de utilidad en los aparatos de asistencia respiratoria de próxima generación. Por su parte, ingenieros de la empresa Ecleris, fabricante de dispositivos médicos, diseñaron un casco para respiración no invasiva utilizado en contagiados por el Covid-19, que en muchos casos puede reemplazar al respirador artificial. En la creación de ese casco ya aprobado por el Anmat, colaboraron médicos del Hospital Fernández y del Zonal General de Agudos (Buenos Aires). El casco en el que se inyecta oxígeno a una presión mayor, dispone de un filtro que evita la dispersión de los virus. Lo cierto es que más allá de consideraciones técnicas difíciles de comprender, una vez más la ingeniería y la ciencia médica argentina, destacan su inteligencia y preocupación por la salud.

Edgardo Urraco

Urgente pedido a Telecom

Hace aproximadamente 80 días que mi teléfono no tiene tono, es decir no funciona. De la empresa Telecom me contestan que es un problema de ellos, que ya lo van a solucionar. El número es 0341 4253443, pertenece a la inmobiliaria Estudio Reale, o sea que estamos sin trabajar. Como si no tuviéramos otros problemas se nos ha sumado éste. Nuestro último recurso ha sido hacerlo público para intentar solucionarlo.

Nancy Reale

Solidaridad con comunicadores

Adhiero a la libertad de pensamiento y expresión que pregonaban Manuel Belgrano, Mariano Moreno y otros, hoy en cabeza de objetivos periodistas como Jorge Lanata, los Leuco, Majul, Longobardi, Baby y cuantos se manifiestan a favor de la misma, que son la piedra en el zapato de los inquilinos, no dueños, del poder. Es importante recordar que está expresado en la Constitución, particularmente deseo vivir en libertad, sin imposiciones y conservar la potestad de elegir per-se. Una gestión muy cuestionada.

DNI 8.634.022

Bar y comedor "Tranvía 26"

Ya lo había exaltado en uno de mis libros publicado en el año 2008, que titulé "Embrujos que ya no son". Dije en el comienzo del relato: "Justo hoy que el mundo está a punto de convertirse en una flagrante hoguera, a mí se me ocurre desempolvar amarillentas páginas de este bar, situado en el flanco sudoeste de la ciudad".

Y luego de enumerar a toda una serie de mojones desaparecidos de la barriada, concluía el relato diciendo: "En este instante algo me dice que esto ha quedado como la cara oculta de la luna. Se encuentra ya a espaldas del tiempo".

Y efectivamente, desde hace unos días, al igual que otros lugares emblemáticos de Rosario, el bar y comedor "Tranvía 26", también se encuentra ya, a espaldas del tiempo.

Felipe Demauro

DNI 6.072.937