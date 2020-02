Respeto para todos

Uno de los eslogan utilizados por nuestro intendente hace referencia a que todos los rosarinos merecemos respeto. Debo agregar a esto que las personas con discapacidad también son rosarinos, mal que le pese a muchos funcionarios. Hace más de un año se puso en marcha un nuevo sistema de transporte público de pasajeros. Decían que contaríamos con unidades accesibles. Al día de hoy esas unidades no aparecen. Existen algunas con una accesibilidad parcial. Aun se ven colectivos de piso alto, de color amarillo. La Secretaría de Servicios Públicos no responde a los reclamos. Habrá que ver qué entiende nuestro intendente por respeto. Algo que debe llegar a todos los rosarinos. La persona con discapacidad no es un ciudadano de segunda categoría.

Mario Oscar Buss

DNI 11.939.019