Repavimentación de Pellegrini

A diario se informa acerca de Decretos de Necesidad y Urgencia, alternativas que no se compadecen con el normal devenir institucional. Pero no es el tema de nivel nacional lo que nos preocupa en este caso, refiero a lo que padecemos los ciudadanos de Rosario, como la ejecución de obras de repavimentación de la avenida Pellegrini desde Pte. Roca a bulevar Oroño. Pregunto, ¿eran necesarias?, ¿exigían prioridad y/o urgencia? La respuesta es negativa, en todos los aspectos. Ante el estado lamentable de calles importantes en zonas adyacentes al centro, desagües faltantes, a veces obturados, limpieza y barrido precariamente prestado, señalización e iluminación inadecuadas; para enumerar algunas de las deficiencias que a diario padecemos; ¿era de urgencia esta repavimentación? Al mismo tiempo, de llevarse a cabo, ¿era la época? Asimismo, debió el Ejecutivo o la Dirección de Tránsito prever inconvenientes que la misma provoca. Vivimos una etapa lamentable, donde la impericia, como el asesoramiento inadecuado conforman la carta de presentación en actos y acciones públicas. No lo deseo para Rosario. Existe un numeroso equipo de agentes municipales, en funciones menores o prescindibles, reitero el interrogante, ¿por qué no se destinaron a agilizar el tránsito ante las obras?. Muy sencillo, a tres o cuatro cuadras de Pellegrini, el agente aconseja el desvío hacia arterias habilitadas y menos congestionadas. De cinco a diez cuadras antes, carteles indicadores para que el automovilista busque alternativas convenientes. De eso se trata y nada más que eso. El ciudadano paga tasas y contribuciones muy onerosas, por lo que los funcionarios como dependientes municipales, debieran abocarse a las responsabilidades asumidas. Lo contrario es incumplir el cargo.