Rehenes de una cooperativa

En Funes somos rehenes de la Cooperativa Telefónica (Funescoop). Después de casi una semana de no contar con el servicio de telefonía e internet por haberse cortado un cable, fui al local de la firma a exigirles la reparación. Me atendió una señora que supongo debe tener tatuado el logo de la cooperativa. Me dijo que es una línea troncal y que va a demorar aún más porque tenía que ir la contratista y que el corte del cable fue por una tormenta (el servicio dejó de funcionar el viernes 9, sol pleno). Al preguntarle por qué no ponían personal de respaldo, me dijo que no es su decisión y que puedo plantearlo en las asambleas (nunca me avisaron que había asambleas). Pedí hablar con un directivo pero me dijeron que no estaban. Exijo un resarcimiento económico por los días sin servicio y no les agrego las pérdidas que me genera la falta de internet porque trabajo mucho con eso. Mi pregunta es: ¿por qué tengo que escuchar las excusas que me pone la empresa cuando a mí nadie me pregunta por qué no pagué la última factura, si es porque tuve algún inconveniente? No, te cortan el servicio y después tenés que pagar la reconexión. ¿No será que se abusan porque son la única empresa que tiene el servicio de telefonía e internet en los alrededores de Funes?

Gabriel Romero

Basta de lenguaje inclusivo (II)

Felicito al señor Orlando Agustín Gauna por su carta publicada el día 26 de noviembre, donde denuncia la deformación del lenguaje que están llevando a cabo los fanáticos de la ideología de género con su autoproclamado "lenguaje inclusivo". La verdad de la milanesa es que lo que el lobby feminista/LGTB denomina lenguaje "inclusivo" en realidad es lenguaje "exclusivo", ya que es sólo exclusivo para los fanáticos de ese idealismo sexista que dieron de llamar "ideología de género" y que lo acatan dogmáticamente y sin cuestionar, tratando de imponerlo como si fuera la más sectaria de las religiones. Lo científicamente aceptado por lingüistas y filólogos es que el lenguaje nace de los pueblos en su forma de expresión y comunicación, ergo lo que el sexismo idealista pretende es imponer la manipulación del lenguaje para opiar a los pueblos con un sexismo idealista contrario al de las raíces populares y originarias de los pueblos al que el posmodernismo está sometiendo. Recomiendo el análisis sobre este tema hecho por el recientemente fallecido periodista Martín D'Amico, quien desmontó el fraude de la idelogía de género desde el más profundo pensamiento filosófico.

Mathías Orué Suleimán



River y un gesto de grandeza (II)

Como hincha de Boca, quiero agradecer al señor Daniel Chávez, que hablando como hincha de River, ha dicho en una carta de lectores publicada el 28 de noviembre exactamente lo mismo que yo pienso. Me hartaron con la final de la Copa Libertadores. Me da vergüenza que Angelici pretenda ganar el título fuera de la cancha; y creo que ni siquiera ganando en la cancha tendría ganas de festejarlo ahora. También soy hincha de Boca de los que querían a su equipo por lo que representaba, sentían la rivalidad contra lo que representaba River ("ámbito en que se odian dos colores"), pero esto se ha degradado hasta ser una gigantesca estafa, por no decir tomadura de pelo. Señor Chávez, no crea que está solo ni que es una cuestión de banderías, los verdaderos amantes del fútbol estamos hartos de tanta suciedad.



Daniel Vega

DNI 21.689.324



De la ilusión a la desilusión

Las políticas nacionales implementadas desde la asunción de Mauricio Macri han resultado infructuosas y perjudiciales para un importante sector social, que está inmerso en la desilusión porque afronta un progresivo deterioro en su forma de vida, con pérdidas del poder adquisitivo por los efectos inflacionarios y en numerosos casos por la falta de un empleo digno. De las expectativas generadas a partir de varias promesas de campaña se llegó a la desazón, al descontento social, porque no hubo en estos últimos años una coherencia entre lo expresado verbalmente en 2015 y los episodios que vinieron después. La desilusión es notable y puede observarse en miles de ciudadanos que manifiestan su disconformidad con este sistema que hace incrementar la pobreza y la delincuencia.



Marcelo Malvestitti