Regalo peligroso

Mientras quien se autoproclama líder de la oposición al actual gobierno argentino, y paradójicamente es responsable de este hoy, vacaciona plácidamente; algunos periodistas recuperan felizmente su rol crítico, sectores económicos afectados por las medidas preanunciadas por el novel presidente preparan acciones de protesta, los segmentos sociales más vulnerables ven exacerbada su ya letal vulnerabilidad, y un Congreso debilitado intenta poner una barrera al avasallamiento de nuestro sistema de gobierno representativo, republicano y federal que precisa de su existencia autónoma para garantizarlo, la sociedad argentina duerme. Parapetada entre arbolitos navideños, moños y buenos deseos, se olvidan de asomar la cabeza por la ventanilla hacia la realidad, esa que lejos de ser festiva, anuncia sin ángeles un problema: se eligió al Mesías errado. ¿Hay chance de devolución en esa compra? Temo que no, ni aunque se cuente con el ticket de caja… ¿Qué hacer entonces con un "sin retorno"? Montar vigilia en pro de atajar "errores" no los devela, ni atrae la idea de perder algo de la alegría de vacación pensando en el problema de todos. Un "jódanse todos" se reproduce virtualmente cual bacteria estival sin evaluar que lo que se pudre es la propia casa y todo el bagaje que garantiza la libertad de todo ciudadano en ella. No hay protestas, no hay gente en las calles, ni marchas espontáneas, ni convocatoria alguna. Para cuando despierten no habrá Argentina.

Karina Zerillo Cazzaro

¿Qué hizo de bueno la intendenta?

Días atrás, se publicó en este diario la carta de un lector cuya firma es Hugo Enrique Müller, quien exaltaba la conducta de la intendenta Mónica Fein por su desplazamiento anticorruptivo, ya que vive en la misma humilde casa desde que asumió su gobierno y posee su económico automóvil; destacando por ello "una conducta ejemplar". No es tan así como lo dice el lector que le aconseja comprarse un autito nuevo, ya que la señora Fein hizo varios viajes al exterior a países de Europa que no le han salido nada baratos, por supuesto. Asimismo, ¿qué hizo de bueno? Nada. La ciudad está descuidada y sucia; veredas rotas por doquier, pavimentos mal emparchados, mala frecuencia del transporte público y descuido en su limpieza. Y tantas cosas mal hechas, las cuales son innumerables. Además, la persona que asume un cargo como el de ella está obligada a trabajar en forma transparente y con la honradez que destaca a los buenos funcionarios. Parques y Paseos ha descuidado su función ya que árbol que cae por alguna tormenta fuerte, no es reemplazado por ningún otro ejemplar. Y así podríamos ir ampliando la inoperancia mostrada por dicha gestión.

José Bernardo Koosnac

Contento con don Alberto

Me sorprendió gratamente el discurso del nuevo presidente argentino doctor Alberto Fernández. Fue una pieza impecable de futuro justo y decente. Creo como la multitud que lo acompañó, que don Alberto tiene buenas intenciones aunque su tarea no será sencilla ni fácil. A través de los años, el pueblo fue olvidando las enseñanzas y ejemplos de sus ancestros inmigrantes y nativos. El progreso de la tecnología y la ciencia no fue igual para los valores humanos y de familia. Se fueron distorsionando los valores de familia que son el basamento de una república libre con lazos de amor que se traducen en el trato diario y el respeto al semejante que piensa diferente. Creo que don Alberto quiere volver a la Argentina sin divisiones, con verdadera justicia, sin impunes ni coimas. Como simple ciudadano de a pie, le deseo el mejor de los éxitos. Que Dios lo inspire y lo proteja.

Carlos A. Borisenko

