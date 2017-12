Reforma previsional y un bono que no resuelve nada

Con todo respeto me dirijo a quien corresponda por este medio a fin de que consideren el malestar que genera en la sociedad semejante reforma previsional, tendiente a ahorrar recursos calculados en el presupuesto del próximo año. Sobre todo en diciembre, que es en nuestra historia ciudadana un mes muy sensible. Aprovechado por las diferentes organizaciones sociales, sindicatos, izquierda, anarquistas, piqueteros, que son en realidad enemigos (no adversarios) que están esperando un paso en falso para que se desbarranque este gobierno, aportando todo lo necesario para que esto así ocurra. Demostrado el otro día en el Congreso, tanto adentro como afuera, la intolerancia política nos embarcará en una nueva contienda fratricida sin más vueltas. La clase pasiva la está pasando muy mal, a simple vista no hay posibilidades futuras de que esto se revierta, por el contrario, el efecto es inverso. Se insiste el lunes otra vez en deliberar en el Congreso como corresponde, pero con el agravante de dar un bono de 350 pesos que la gente puede entender como ofensivo. Cuando en realidad por la cantidad de beneficiarios la suma rondaría los $ 10.000 millones. Lo curioso es que mientras debatía la OMC en una punta de Buenos Aires en la otra se desvirtuaba todo; si quisimos pasar por un país serio, estoy seguro de que no lo logramos. Tampoco esa reforma garantiza nada, es simplemente una pincelada distractiva.

DNI 8.634.22