Reflexiones en una mañana gris

Una vuelve siempre, primero con el corazón y luego con la mente, a esos "viejos sitios donde amó la vida". La ciudad, el pueblo, el barrio, la casa, esa "aldea", de José Saramago en donde transcurrieron tantos años de nuestra existencia, a esos lugares, una siempre regresa. ¿Quién no se emociona apenas percibe un aroma similar a aquellas flores que rodearon su infancia, al respirar ese perfume penetrante de café recién molido, o al escuchar el lejano silbato de un tren sin que se conozca su destino? En ese preciso momento y ante tantas percepciones, comienzan a aparecer imágenes delante de nuestros ojos que, conmovidos dirigen su mirada hacia adentro de nosotros mismos. Esas figuras están allí, reaparecen y se instalan por algún tiempo en lo profundo de nuestro ser, y entonces el alma, nuestra alma, se estremece ante un torbellino de siluetas que se interponen unas a otras, luchan por prevalecer y quedarse en esos espacios que el corazón destina a los recuerdos. Regresamos a aquellos tiempos que parecían infinitos, con nuestra gente, nuestros afectos y nuestras vivencias, que, ahora lo comprobamos, fueron únicas e irrepetibles. ¿Sufre el corazón? Sí, y lo demuestra, porque cada vez late más a prisa y con esa repentina arritmia nos dice que comprende la angustia que nos envuelve mientras recordamos. Añoramos a quienes no están a nuestro lado, esos seres que no podemos ni queremos soltar de nuestras vidas. Nos entristece el evocarlos, quizás algunas lágrimas se deslicen por nuestro rostro mientras la mente ha dejado de pensar y quizás, quizás se convenza de que a esas "cosas tan simples", no las devora el tiempo.

Martha Silvia Vaccari

Sobre la legalización del aborto

Defendamos la vida de ese bebé por nacer. El es el único que no tiene ninguna responsabilidad sobre el acto sexual que lo engendró. Si fue obligado, voluntario. Aún cuando hablamos de niñas, evitemos que lo arranquen del seno materno.

Pensemos en tantos matrimonios que no pueden tener hijos y desean fervientemente lograrlo en adopción. Busquemos otra solución para esa tragedia. Seamos más humanos.

DNI 5.543.312

Misión imposible

Hace 60 días que la Presidencia argentina es una empresa bicéfala: presidente y vicepresidente coinciden en el apellido Fernández, pero ahí se acabó la similitud. El presidente reitera que él tiene la lapicera y los cartuchos pero nunca dice quien le escribe los guiones, defiende a su vice por "inteligencia privilegiada y experiencia presidencial de ocho años". Alberto Fernández buscó ayuda europea para solucionar el pago de nuestra deuda con el FMI. En el ínterin, Cristina Fernández le exigió al organismo financiero internacional una quita del 30 por ciento (el presidente defendió esa exigencia diciendo que es pertinente). ¿Sabría Alberto Fernández que la vice había ofendido a los italianos mencionando los ancestros de Mauricio Macri? Necesitamos ser amigables con los presidentes Trump (accionista mayor del FMI) y Bolsonaro (socio principal del Mercosur), aunque la vicepresidente no esté de acuerdo. Hace 60 días que el gobierno inició medidas urgentes para ayudar a los más pobres. Ahí estuvimos todos de acuerdo. También estamos de acuerdo en que las deudas deben honrarse. Para eso está trabajando duro el ministro Martín Guzmán y su equipo, entrenados para estas situaciones. No necesitamos otros voceros. La deuda es un problema solucionable. Más grave sería la aparición de una real grieta peronista en un país con 18 millones de personas "Estadodependientes", además de una evasión monstruosa y un enorme déficit fiscal. Acá hay una sola respuesta: acordar definitivamente una secuencia de acuerdos políticos consumados, ganar confianza, obtener inversiones para crecer. Como dijo Winston Churchill, "si es imposible demoraremos un poco más".

Rubén Mario Baremberg

DNI 6.012.531