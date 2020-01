Reflexiones en el atardecer

Estas reflexiones adolecen de la subjetividad de quien escribe, pero imposible de soslayar, por ser aquellas inherentes a la condición humana. Continúan sin cesar los accidentes y tragedias viales, sociales y de todo tipo. Las autoridades solo atinan a esbozar drásticas medidas sobre los hechos consumados. La prevención es un sueño postergado en la Argentina. Las modas científicas muchas veces adoptan el ropaje de paradigmas sin serlo. La música es el único lenguaje de origen artístico que no necesita traducción. La armonía, la melodía y el ritmo conjugan el lenguaje del arte de combinar los sonidos. El fútbol es una síntesis de arte y técnica que hacen de este deporte el más bello de todos. Por esto la gente se deleita al jugarlo y mirarlo. Agregado al folklore y espectáculo que se desarrolla en los estadios deportivos, se cierra un círculo virtuoso que no tiene parangón. Nuestro país tiene futuro en tanto y en cuánto funcionen las instituciones y se respete la independencia de los poderes fijados en la Constitución. La Política continúa siendo la base de toda sociedad constituida bajo normas consensuadas con todos los sectores que la componen. Todo puede ser creativo, el Estado y el mercado. El primero tiene que saber instrumentar las reglas necesarias para que las fuerzas creativas del segundo originen un crecimiento económico con desarrollo social, donde la educación sea el principal motor del ascenso social. Todos podemos hacer algo para mejora la calidad de vida, aunque sea en nuestro entorno más estrecho. La política no es solo militar y/o concordar con una determinada ideología sino es la actitud que adoptamos en la vida cotidiana. No existen recetas mágicas que nos indiquen el camino hacia la felicidad. Existen momentos felices que solo nosotros mismo sabemos apreciar y valorar. En los atardeceres del otoño, mientras las hojas cubren, como un suave colchón las veredas de nuestro querido Rosario, la imaginación rueda libremente desde la mesa de un bar cuyo nombre no recuerdo.

Alejo Vercesi

La finitud de la vida y el tiempo

A menudo, llegado este período del año, cuando como una ciruela me viene al recuerdo la finitud de la vida. Porque me acuerdo de una vez que fui a cobrar a un cliente mío y el hombre estaba hablando por teléfono. Al parecer, hablaba con el médico que lo había operado recientemente de los intestinos, para decirle que había tragado la semilla de una ciruela, por lo que estaba preocupado. Al poco tiempo de este hecho, el hombre falleció, no por la semilla que había tragado, sino por otros motivos que nada tenían que ver con el accidente de la fruta. De este suceso han pasado más de diez años y a mí me parece que hubiera sucedido ayer. Hace más de una década ya que el hombre descansa en paz. Se acabó para él la preocupación por su salud, como se acabaron otras preocupaciones que seguramente habrá tenido. A este hecho (la finitud de la vida), lo asocio inevitablemente con el tiempo. Pues recuerdo las palabras de Séneca, quien, entre otras muchas cosas más, decía: "El tiempo presente es brevísimo, de tal manera, que algunos dicen que no lo hay, porque siempre está en veloz carrera, corre y se precipita, y antes deja de ser que haya llegado, sin ser más capaz a detenerse que el orbe y las estrellas, cuyo movimiento es sin descanso y sin pararse en algún lugar". A lo que agregaba: "la vida que se nos dio no es breve, nosotros hacemos que lo sea; porque somos derrochones del tiempo que desperdiciamos inútilmente".

Daniel E. Chávez

Maltrato en el Imusa

He leído la misiva enviada por Felisa Aurascoff, integrante de la comisión Asociación Animalista Mahtma Ghandi, mediante la cual refiere la mala atención que le brindan a los animales alojados en el Imusa, un hábitat totalmente impropio e inadecuado para la contención de los animales. Asimismo destacó los inconvenientes que genera el protocolo para la adopción de gatos y perros que allí reclutan. Es engorroso y desalienta a los posibles adoptantes. Sugiero que agilicen los trámites para beneficiar a esos pobres seres carentes de amor y atención, y cubran los puestos con personal calificado que los traten como se merecen, dado que brindan amor sin esperar recompensa alguna.

DNI 1.102.782