Recuperemos un espacio perdido

Hace unos tres años me publicaron en este espacio dos cartas. En una de ellas detallaba el lamentable deterioro que fue sufriendo con los años la Biblioteca Argentina, el cual incluía una total ausencia de dirección y autoridad. Y por otro lado un "dolce far niente" de parte de los maleducados y maltratadores empleados, quienes lejos de atender bien se pasaban las horas yendo y viniendo a hacer sus compras, comían delante del público, inclusive hubo quien vino en shorts supercortos; sumado al desvío de fondos de distintos presupuestos participativos, el cierre de espacios internos que funcionaban bien, y la lista podría ser más larga. Todo se empeoró cuando, en un absoluto acto de nepotismo, aparece designado un innecesario subdirector que en un desconocimiento total del manejo de una biblioteca incurrió en banalidades y malos manejos que sería demasiado tedioso enumerar. Hoy, con gran asombro veo a este mismo grupo de gente descripta, cómo se amotinan, se sublevan, ante la posibilidad de que alguien les altere el ritmo del "ñoquismo" grosero y ponga orden, y se inventa una historia sin fundamento. Se le inculpa al futuro director nombrado por el intendente electo Pablo Javkin, una supuesta demanda a la biblioteca Constancio C. Vigil. Como amo la verdad y desprecio lo contrario fui personalmente al juzgado que se menciona en el informe de la Vigil y no hubo jamás tal demanda, es una absoluta mentira. El escritor Marcelo Scalona nunca presentó tal demanda, por lo menos no consta ni en mesa de entradas de tribunales ni en el juzgado de la 14ª nominación que mencionan los directivos de la Vigil. Los tornillos del trasero del poder están bastante prendidos a la silla que ya no les corresponde, a moverse muchachos. Es hora de recuperar nuestra amadísima Biblioteca Argentina.

Myriam Koldorff

¿Y la convivencia dónde está?

Como es bien sabido las opiniones acerca de las causas del evento boliviano están divididas entre golpe o fraude, según quien las describa. Hasta aquí no hay nada que no hayamos visto u oído antes; lo sorprendente es que a sólo un mes de la transición presidencial los Fernández hayan transformado un tema de discusión de café en una nueva hiperpolarización masiva. Y no se trata ya de presentar una tesis, una antítesis y buscar una síntesis de ideas, sino de insultar y humillar a quien tiene una opinión diferente. De hecho, el lenguaje "políticamente correcto" del "nuevo kirchnerismo" aparentemente incluye los adjetivos racista, machista, paternalista, derechista, nazi, rey caucásico, miope, ciego, entre otros, para referirse a quienes no estamos de acuerdo con que el huevo vino antes que la gallina, o que la reelección indefinida no es un "derecho humano". Obviamente la tan prometida y anunciada convivencia ha sido una baja temprana de esta guerra. ¿No es hora de dejar de buscarle la quinta pata al gato grande bolivariano cuando tenemos el chancho en la patria chica de San Martín?

Leonardo Peusner

ARA San Juan, dos años de olvido

Cuando una sociedad, de alguna original forma se "olvida" de algo, un hecho, un nombre, una o muchas muertes; adquiere un pendiente. Y ese "no resuelto" que admite todos los relatos e interpretaciones reaparece desvaneciendo año a año el sentido de tanto llanto. Será que postergamos la realidad tantas veces que nos cuesta el recordarla objetivamente, y mucho más aún el asumirla. Desde aquel 15 de noviembre de 2017 en el que el submarino ARA San Juan con toda su tripulación "desapareciera" sólo hubo mentiras. Lejos de misterios, con evidencia tangible temprana de hechos puntuales y ubicaciones precisas al alcance de quien sólo quisiese mirar, un accidente evitable se corporizó en la épica de 44 héroes sin gloria. Hoy, dos años tarde, este aún pendiente hunde algo más que tristeza en la conciencia de los argentinos.

DNI 21.653.863