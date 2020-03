Recordando vivencias

Entre las vivencias entrañables que más me satisfacen, en este tiempo de desconcierto, de olvidos y fracasos, es haber apegado, como un hecho casual de la vida, una obra junto a la amistad de tres escritores de esta ciudad, que espero la crueldad de los días no evaporen para siempre. Se trata del poeta Héctor Roberto Paruzzo, el escritor e historiador Héctor Nicolás Zinni y otro poeta y periodista llamado Alberto Carlos Vila Ortiz, el "Gary" para los más cercanos. El primero de ellos fue modelando a través de consejos y recomendadas lecturas, durante algunos años, lo que yo iba inventando literariamente hablando. El historiador, que de pequeño llevado por su padre, el poeta Nicolás Zinni, conoció las celebraciones de las fiestas patrias, organizadas por el doctor Ricardo Caballero, en aquella fastuosa mansión que ya no existe, en los extramuros de un sector del sudoeste llamado Hume. Héctor Nicolás Zinni me congratuló publicando en alguno de sus libros, dos o tres postales poéticas de mi libro editado en 1985. Y finalmente el "Gary" Vila Ortiz publicando el 10 de abril de 1985, en su columna que tituló "Al margen" en el diario La Capital, el asombro que le causaran aquellas postales, dando cuenta entre los versos una ciudad y un correlato social que ya se había perdido definitivamente.

Adhesión a la protesta ruralista

Una vez escuché de unos que se creían hombres de ciudad, que decían "no puede ser que estos chacareros anden con botas y campera de carpincho, montados en tremendas 4 x 4". Lo que no se ve es que estos hombres de 100 a 500 hectáreas son la quinta generación de inmigrantes laburantes que arrancaron de tierras incultas a hacer un vergel de sus extensiones, con una vida (la que no se ve) muy sacrificada de jornada completa. Tuvieron que amoldarse a la imprevisibilidad del clima, inundaciones, sequías, cosechas perdidas por estos meteoros, entre otras cosas. Por eso se dice que hay dos malas y una buena, ese es el promedio, lamentablemente, el sostén de la parasitosis que padece nuestra República. Mientras los hijos de estos "oligarcas", dirían los ilustrados Grabois y Parrilli, estudian en las universidades de ciudades locales, agronomía, veterinaria, ingeniería, tecnicaturas en granos; no carreras para no salir de la zona de confort. Recomiendo andar, subirse a una cosechadora o tractor ahora que son cómodos, montar un caballo y recorrer el campo cuando despunta el día, o ir a la sucursal bancaria a gestionar un crédito para la compra de granos, insumos, combustibles y repuestos. O comer a las apuradas bajo un sol abrasador, con insectos, con humedad, o sin piso para cosechar por exceso hídrico. Ni hablar lo que mueve el campo comercialmente: transporte, venta de vehículos, insumos, combustibles, promueve el trabajo en las economías regionales, puertos, cooperativas agrarias, administrativos, profesionales diversos, contratistas. Son 44.000 aportantes de esa talla no son pool de siembra y no es el 3 por ciento = 500 millones de dólares, es el fin para lo que se destina a hacer política populista.

Inadmisible e intolerable

En el partido entre Godoy Cruz y Newell's, una minoría de hinchas de este último club tiraron salvavidas como una burla —deleznable— hacia el fallecimiento, en aguas del Paraná, de un hincha de Rosario Central. La prensa le dio muy poca difusión. De haber ocurrido tal lamentable suceso en un partido de rugby, no me cabe duda alguna que la televisión, radio y diarios hubieran titulado: "Rugbiers llevan a cabo una burla hacia un hincha de otro club". Algún fiscal debería intervenir para condenar a los autores de semejante acto inadmisible, repugnante e intolerable.