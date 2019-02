Reclamo de vecinos de Roldán

Los vecinos autoconvocados de Roldán (casco urbano, barrios y zona rural), bajo el nombre de #RoldánSomosTodos (RST), venimos realizando múltiples reclamos y movilizaciones pacíficas y apartidarias, desde la Municipalidad hasta el Concejo Municipal, todos unidos, para mostrar que Roldán somos todos. Los de antes y los de ahora, y que nos mueve la necesidad de contar con un lugar digno de vivir. Nos mueve la realidad: calles y accesos intransitables, especialmente a las escuelas, inundaciones, espacios públicos abandonados, falta de forestación y luminarias, sin control urbano y señalización, contenedores repletos, ambulancias que no pueden llegar a destino. y sigue la lista. A todo esto, se suma una tasa de servicios públicos cuyos montos crecen en forma desmedida, mientras que los servicios decrecen en la misma magnitud y los pocos que se brindan son muestra de desidia, provocando más problemas que soluciones. Muchos vecinos trabajan en Rosario, que se movilizan de una ciudad a otra, y al no contar con accesos, calles y seguridad vial correspondiente, ponen en riesgo sus vidas y sus situaciones laborales. Por todo esto elevamos un documento a las autoridades municipales (intendente y concejales) para resolver las necesidades aquí expresadas, que son las que sufre cada barrio y el casco urbano. Roldán es un lugar elegido para vivir, porque la empatía y calidez de su gente genera pertenencia, porque esa ciudad habitada como pueblo hoy nos permite recuperar esa calidad social que tanto nos hace falta. Pero parece que los encargados de gestionar esta hermosa ciudad no dan cuenta de la oportunidad de crecimiento económico, social y de generación de trabajo que ofrece Roldán, generando un escenario geosocial, geopolítico y geoeconómico de gran futuro. Y esto se logra planificando y no viviendo del reclamo, se logra con un verdadero plan estratégico que incluya las voces y la participación de todos los actores, con la escucha permanente de necesidades y generación de soluciones, con miras a sentirnos ciudadanos felices en el lugar que elegimos para vivir. Estimados concejales e intendente, necesitamos una Roldán sustentable. ¿Saben de qué hablamos? Necesitamos infraestructura de obra pública que atienda a sus vecinos. Está en ustedes en saber entender la oportunidad que nos da nuestra ciudad. Seguiremos luchando para que todo esto sea realidad, por eso volvemos a marchar pacífica y apartidariamente y sólo con la bandera del reclamo.

Los planes sociales generan metástasis

Personalmente he recibido a 21 jóvenes, respondiendo a un aviso exhibido en un comercio que dice "se necesita vendedor con experiencia en el rubro textil". La mayoría de los postulantes son extranjeros, venezolanos, peruanos y colombianos. Los paraguayos en su extensa mayoría prefieren trabajar en la construcción, los bolivianos son mayormente cuentapropistas, fundamentalmente textiles y en alimentación. Obviamente, también se han presentado jóvenes argentinos y se ha producido con 15 de ellos una situación que tiene un denominador común. Aceptan la propuesta de salario, entonces les pedimos documentos para incorporarlos y proceder a dar lo que se llama el alta temprana, que no es más que anotarlos legalmente ante el Ministerio de Trabajo, obra social, sindicato. Entonces sucede lo sorpresivo, se niegan a ser incorporados y piden que se los tome en negro, es decir ilegalmente. Al preguntar cuál es el motivo de ese pedido, la respuesta es, sin ningún pudor, que es beneficiario de un plan social. Y que si lo anotamos pierde lo que cobra sin trabajar. En nuestro caso esta decisión del empleado potencial hace que no lo incorporemos por razones de orden legal. Esta situación creada por los gobiernos de turno y especialmente por el gobierno de los Kirchner, actualmente se ha convertido en un cáncer que está teniendo metástasis. Los planes sociales, subsidios, que se le otorgan a personas con alguna discapacidad son una obligación ética y social, y estarían perfectamente otorgados siempre que se realice un control psicofísico estricto al individuo a quien se beneficia. Los planes sociales otorgados a personas que se encuentran en buen estado de salud son un contrasentido, debido a que es el resto de la sociedad quien les está pagando por no hacer nada. El instrumento que debe ser otorgado a un desempleado es el seguro de trabajo, éste normalmente en casi todo el mundo tiene una duración de seis meses, tiempo suficiente para que se consiga trabajo. Hace unos días en un diario porteño, el señor Juan Carlos Alderete, líder de la agrupación CCC, pidió que se equiparen los planes sociales con el sueldo mínimo vital y móvil, es decir hoy perciben $ 6.000 y Alderete quiere $ 11.300. Sería oportuno decirle a este señor que consiga los fondos para esta idea maravillosa o bien procesarlo por incitación a la violencia. Cuando digo que los planes sociales se han convertido en un cáncer, es porque de esta forma han creado una ausencia absoluta a la cultura del trabajo, que sigue en aumento y tiende a formar metástasis.

Miguel Baghdasarian

Carta a los futuros candidatos

Me dirijo a los candidatos que ocupan cargos en los Concejos Deliberantes y las Legislaturas provinciales y nacionales que pretenden renovar sus bancas o pasar a ejercer el Poder Ejecutivo. Les pido que todas sus promesas de campaña las concreten en proyectos presentados por ustedes mismos en sus respectivos cuerpos legislativos para el debate antes de las elecciones. Las soluciones que ustedes ofrecen las necesitamos hoy, y ustedes pueden impulsarlas desde su actual cargo. Si los otros partidos se niegan a tratarlos o les rechazan el proyecto también nos será útil para conocerlos y así poder votar con conciencia y no solo basándonos en promesas vanas. Como ciudadano preocupado por el presente y futuro de nuestra sociedad les agradeceré el esfuerzo realizado y los consideraré candidatos creíbles más allá de la ideología que sustente.

Claudio E. Gershanik

Ernesto Cardenal, la partida de un utopista

Se apagó la vida de Ernesto Cardenal, poeta, revolucionario, pedagogo, un hombre que atravesó el siglo XX con fervor y compromiso, con una actitud humanista y con sentido universal de la libertad. Partícipe activo del movimiento sandinista que derrocó al sanguinario y despótico régimen de Anastasio Somoza en Nicaragua. Al decir de Eduardo Galeano, los poemas de Ernesto Cardenal siempre fueron palabras andantes, cargados de metáforas. Sus versos transitan desde las declaraciones de amor a las proclamas de denuncia social en una singular mixtura de pasión y coraje. Desde la isla de Soletiname Cardenal impulsando una comunidad educativa por fuera de esquemas habituales. Una de las voces más originales de la literatura nos seguirá acompañando no sólo desde sus libros. "El Oráculo sobre Managua" es un manifiesto poético perenne por su potencia, y sus epigramas son reflexiones que interpelan la existencia. Nuestro adiós a Ernesto Cardenal, mucho más que un poeta.

Carlos A. Solero