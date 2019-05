Reclamo de traslado

Mi nombre es Patricia Paschero y hace siete años que trasladaron al Registro Civil de la ciudad de Carcarañá por estar acéfala, asignándome una categoría 3 cargo asistente de Registro Civil, expediente Nº 02001.0013503.5, que el Ministerio de Justicia dejó archivado y nunca, pese a todos los reclamos administrativos, se dictó el decreto pertinente. Yo siempre viví en Cañada de Gómez y viajé, y debido a varios accidentes en la ruta, la junta médica de Salud Laboral me está renovando la licencia por sufrir ataques de pánico al viajar, por lo que solicité el traslado en igualdad de funciones. Pero el expediente mencionado está frenado y no se expiden, lesionando mis derechos y perjudicando mi vida personal. Además, es una arbitrariedad por parte del Poder Ejecutivo que está obligado legalmente a dictar el decreto, pero parece ser que la Justicia es para algunos. Quiero volver a trabajar y necesito que alguien lo solucione ya que pedí audiencia con el secretario de Gestión Pública, Matias Figueroa, y me contestaron que no atiende al personal. No sé más a quién recurrir. Gracias por hacer un espacio a mi reclamo.

Patricia Paschero