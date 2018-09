Apoyo los términos que el oficial Hugo Gargarella hizo públicos en su carta de lectores del día 20 de mayo pasado, ya que estoy en su misma condición: sin cobrar desde que me jubilé el plus de explosivos de la fuerza que nos corresponde por Ley 6.830. A pesar de los reclamos realizados no tenemos respuesta.

Juan José Beretta

Oficial (R) Brigada de Explosivos