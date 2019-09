Recaudación y zona liberada

Señora intendenta y concejales: el lunes 9 de septiembre pasado concurrí al curso que dicta sobre ecología el señor Sergio Rinaldi en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, y para eso estacioné mi auto en la cortada Barón de Mauá a las 21.30. Cuando regresé comprobé que un entusiasta inspector me había labrado un acta de mal estacionamiento, a pesar que en la desolada arteria que a esa hora no presentaba actividad alguna, había lugar de sobra y no obstaculizaba para nada la normal circulación vehicular. En vez de demostrar tanta decisión para recaudar a mansalva, el Ejecutivo y el Concejo, a quienes la ciudadanía de Rosario paga sus jugosos sueldos, podrían dedicarse por ejemplo a controlar el área del Sanatorio de Niños que es una verdadera zona liberada donde todos los días roban efectos que la gente deja en sus autos, distraída por la situación a veces dramática en la que se encuentran sus hijos internados en el prestigioso sanatorio. Señora Mónica Fein, finalice su gestión ordenando, con la colaboración policial de ser necesario, esa zona donde tantos padres y familiares angustiados por la salud de sus niños deben sumar a esa angustia, la amargura y la impotencia por el robo de cosas que dejan en sus autos estacionados en las cercanías del sanatorio. Y el Concejo podría sancionar una ordenanza para que en los alrededores de los hospitales, no paguen estacionamiento los que demuestren que han ido a ellos por cualquier cuestión de salud. No estaría mal además, que hagan más cortas las franjas amarillas en los cordones de algunas calles y avenidas, que reducen el espacio para estacionar propiciando multas recaudatorias.

Víctor Hugo Schmid