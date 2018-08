Qué tragedia son los gobiernos

El reciente incendio en Grecia resultó ser la peor tragedia natural de la historia moderna de ese país, dejando unos 81 muertos y más de 200 heridos. Las autoridades sospechan que podrían haber sido provocados. En cualquier caso, queda claro que existe una gran responsabilidad de parte de los gobiernos. Es que los Estados se manejan con criterios políticos y, en el mejor de los casos, en base a la opinión de "expertos" con lo que suelen resultar ineficientes a la hora de encarar los problemas. En contraposición con el mercado natural donde la permanente competencia obliga a la eficiencia o desaparecer de la escena. Entre otras muchas cosas, en febrero de 2017, 4.000 bomberos vieron expirar sus contratos temporales y el Estado rescató solo a 2.160 lo que resultó insuficiente para esta última catástrofe. Por su lado, en Portugal el año pasado se inició un fuego en la localidad de Pedrógão Grande. Más de 2.000 efectivos desplazados para las tareas de extinción tardaron más de cuatro días en controlar el 70 por ciento de los más de 500 incendios. La destrucción provocó pérdidas estimadas en u$s 1.700 millones y la Unión Europea aprobó una ayuda de u$s 60 millones que aún no han llegado. Y en 2015, 34 murieron en gigantescos incendios que devastaron 10.000 kilómetros cuadrados desde el sur de Siberia, destruyeron 2.000 casas, se extendieron a Mongolia y continuaron casi hasta la frontera con China. Muchos incendios comenzaron en tierras estatales con escasa guardia para detección temprana. Además, estos bosques fiscales suelen estar descuidados. Pero no sólo son incendios; por caso, en el terremoto en Nepal en 2015 hubo más de 5.000 muertos y millones quedaron desprotegidos. El desastre fue mayor por varios motivos como los altos costos, a partir de elevados impuestos, y las regulaciones estatales obstaculizadoras que inducen a que se construyan edificios que no son sismorresistentes. Y, por cierto, la proverbial ineficiencia de la burocracia estatal hace que las catástrofes no se anticipen adecuadamente y que los primeros en llegar sean las ONG, como la Cruz Roja. Siempre recuerdo que el Ejército de EE.UU., concretamente el Army Corps of Engineers, fue el que construyó y mantuvo los canales y murallas que protegían a Nueva Orleans que, a sabiendas, no podían resistir tormentas de la magnitud de "Katrina" y la ciudad quedó destrozada. Las compañías aseguradoras y reaseguradoras tienen fondos y capacidad suficientes para construir infraestructura de defensa adecuada si los gobiernos lo permitieran. Las empresas de seguros de todo el mundo pagaron u$s 54.000 millones en 2016 por los bienes asegurados y destruidos en catástrofes naturales, según Swiss Re. Pero los daños, ese año en todo el mundo, fueron superiores a los que estaban asegurados: u$s 175.000 millones, de los cuales 121.000 millones se perdieron por no estar cubiertos por pólizas de seguros.



Alejandro Tagliavini

Amenazas a los jueces de Rosario

Los jueces penales de Rosario están preocupados por los atentados y amenazas personales que sufren de parte de criminales narcotraficantes. Preocupados con justa razón, dada la ineficaz protección que les presta el gobierno de la provincia. Pero no nos olvidamos que muchos de estos jueces durante años dejaron casi indefensa a la población, por culpa de sus posturas garantistas basadas en las teorías del juez Zaffaroni, que privilegiaron los supuestos "derechos humanos" de los delincuentes. Ahora que les toca en carne propia se preocupan y se quejan del gobierno provincial, tan garantista como ellos. Y los ciudadanos por esta vez somos espectadores, como hasta hace poco tiempo parecían serlo jueces y autoridades.

DNI 6.065.831







Con el dinero de los jubilados no



Leí en un matutino porteño que "el gobierno se financiará con $16.000 millones de la Ansés". Da vergüenza ajena. ¡Con nuestros abuelos no! Señor presidente de la Nación, a través de este medio me permito respetuosamente decirle que usted se está equivocando en forma muy grosera con esta decisión, y le recuerdo a usted y a su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, lo siguiente: estos fondos son propiedad de los jubilados actuales, y fueron obtenidos con mucho esfuerzo y sacrificio por los que hoy están jubilados y que actualmente en un importante porcentaje la están pasando muy mal. Ellos, nuestros abuelos, aquellos que durante su vida laboral trabajaron de sol a sol para poder tener una vejez digna, sin problemas económicos y rodeados del cariño de sus nietos, hoy no llegan a fin de mes y deben padecer todo tipo de penurias en su vida diaria. Soy consciente de que el Estado nacional necesita fondos genuinos para dinamizar la obra publica, generar superávit energético, modernizar las Fuerzas Armadas, y tantas otras cosas que durante los últimos 25 años las anteriores administraciones no hicieron por hipócritas y/o corruptas. Pero existen otras maneras de obtener estos fondos y solamente me permito mencionar la "timba financiera" que hoy vive nuestro país. Es por ello, y replicando las palabras de usted hacia mi persona en carta personal fechada en abril de 2017, ante mis críticas y soluciones por la pésima situación del sector lechero nacional, cito textualmente sus palabras: "Siempre es enriquecedor conocer la visión y las ideas que tienen los argentinos para ayudar a que el país salga adelante. Es un desafío grande. Pero estamos convencidos de que juntos vamos a estar cada vez más cerca de alcanzar esa Argentina que soñamos". Le ruego tenga a bien destinar estos fondos a sus dueños (los jubilados) y así honrar la vida de nuestros abuelos y dinamizar la economía local, ya que por si usted no lo sabe la gran mayoría de ellos destinaría esos recursos a vivir dignamente.

Guillermo Mariano Lynen

DNI 16.455.759







Peligroso cruce ferroviario en Roldán



El que suscribe esta nota, habitante de la ciudad de Roldán, desea exponer una situación que se ha originado; estamos hablando de un cuadro de Seguridad Vial para solicitarle a la empresa Nuevo Central Argentino trate el tema que pongo a su consideración y evitar en un futuro desgracias no deseadas que se podrían evitar. A raíz de la pavimentación de las calles Buenos Aires y San Lorenzo, que cambian de nombre justamente en el cruce ferroviario, pero es la misma arteria, muy utilizada asiduamente debido a esta mejora, mayormente por los vehículos que circulan por ruta 9 para ingresar a Roldán y no llegar más adelante a la zona de semáforos, sobre todo en el sentido de este a oeste. En el cruce de estas calles, que son doble mano, y las vías del Ferrocarril existe un paso a nivel sin barreras, por lo tanto el que desconoce la zona le puede costar un disgusto mayor. Expuesto el problema, sugiero si no se colocan barreras semiautomáticas, al menos colocar señales sonoras y lumínicas, advirtiendo el citado paso.

Roberto J. Bengoechea

DNI 6.544.439







El Papa Francisco y sus dichos



Debo aclarar primero que no estoy de acuerdo con el aborto salvo los casos de extrema gravedad según determine la Justicia. Mi idea al respecto ya la he expuesto en reiteradas oportunidades. No hay razón para que participe de una marcha reclamando lo mismo sobre todo patrocinada por la Iglesia. El Papa como líder de la grey católica debería instruir a sus cuadros intermedios y no hacer de esto un tema político. De antemano sabemos su posición frente a este gobierno y aprovecha para sembrar más divisiones y resentimiento en la sociedad. Debería pensar que esa postura tan radicalizada nos atraviesa a todos sin distinción de credos, niveles socioeconómicos, y otros actores sociales. Enfrentándonos cada vez más. Cuando Bergoglio surgió de la fumata romana, había alentado la expectativa de una Iglesia acorde a los tiempos modernos y moderada, pero que le adjudique méritos que no estaban en la agenda del mismo responde a un mundo ideologizado con el social-comunismo. Sí pienso que trata de tapar la dimensión de los hechos aberrantes que enlodan la tarea pastoral con pedófilos insertos y mimetizados entre la feligresía. Esos también son crímenes colectivos por los que debería responder el Papa como responsable de la Iglesia. Mal que nos pese aún teniendo un Congreso que responde a intereses políticos personales, no debería entrometerse. Tampoco tildar al presidente Mauricio Macri de dictador, definición que le cabría perfectamente a él y todos sus voceros que de a poco empujan para que se caiga la actual administración. En cambio, el lobby que hace por Cristina es realmente patético. Sería interesante que en su tolerancia cero con los sacerdotes corruptos tenga la misma acción.

DNI 8.634.022







Sí, el doctor Albino se equivocó. ¿Y qué?



Es cierto, el doctor Abel Albino incurrió en un grueso error de interpretación sobre el dato que quería traer como ejemplo de lo que se proponía transmitir. Es cierto, fue un exabrupto. ¿Y qué? ¿Acaso un "cuasi prócer" del amor hacia los niños (y las familias de esos niños), director de una Fundación a la que dedica todos sus días, con entusiasmo y fervor inusitados no puede cometer errores? ¿Somos así de intolerantes (y duros) para todas las equivocaciones que como mortales que somos cometemos casi a diario? Dejémoslo en paz, que reflexione sobre su error y no le pidamos más de lo que ya, a esta altura, ha hecho por los niños de nuestra querida Argentina. Más justo sería que lo acompañáramos con un desagravio hacia su denostada figura por estos días diciendo que "la sociedad toda le ha perdonado su error porque es consciente del valor incalculable que tiene su acción humanitaria que desarrolla como "misión". Digámosle cuánto lo queremos y valoramos.

Juan José de Guzmán