¿Qué pasa con los veganos?

Llama la atención ver a grupos de activistas veganos pedirle al presidente de la Nación que prohíba la muerte de animales con destino a la alimentación. También sorprende la cantidad de afiches, escrituras en la vía pública, carteles, criticando la faena de animales con destino al consumo humano. El presidente, quizás algo desorientado, recibe a estos grupos de militantes por un lado, comprometiéndose en forma positiva. Por otro lado, conversa con representantes de grandes capitales chinos para multiplicar fuertemente la producción porcina, con posibilidades de generar una cantidad enorme de puestos de trabajo en todo el país y un ingreso muy importante de dólares por vía de esas exportaciones. Se me ocurren dos reflexiones: a los señores veganos, actúen en forma más democrática, aceptando la libertad del consumo de alimentos proveniente de animales. Al señor presidente, ¿qué necesidad tiene de prestarse a este doble juego con los veganos, arriesgando nuestras relaciones con los pocos inversores extranjeros que nos quedan? Además, esta moda, este boom, esta onda vegetariana y vegana provoca una gran confusión entre sus seguidores, haciéndoles comer muchos alimentos de dudoso valor nutritivo y de dudoso beneficio al organismo. El hecho de que no coman carne no quiere decir que estén comiendo mejor. Dentro de esa confusión, escucho algunas opiniones como que “se hacen veganos porque buscan adelgazar”. Enorme error, lo que están haciendo es tapar desórdenes alimenticios con el veganismo. Mi humilde opinión es que está todo muy mezclado y confuso.