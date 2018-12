¿Qué necesita el gobierno para actuar?

Uno, como ciudadano lee y/o escucha los descargos de los principales imputados del saqueo más grande de la historia perpetrado a la Argentina y no sale de su asombro. Si es cierto que existe una persecución política, por qué los millones y millones denunciados por "denunciadores profesionales" no están o no aparecen, según el desafío que le hizo De Vido al juez Bonadío en su indagatoria, ¿significa que no hubo dolo? ¿Que no existió tal robo? Mientras esto acontece, Mariana Zuvic realizó una presentación ante la Justicia dando datos más que probables sobre los movimientos y mejicaneadas que se están llevando a cabo en la Santa Cruz de los Kirchner, donde quienes se han quedado con parte de esos dineros, transferidos de un lugar a otro, hoy piden custodia por temor a que se los roben otros de los muchos personajes que se prestaron para custodiar y/o esconder esos cuantiosos billetes físicos provenientes de la corrupción, que saben perfectamente donde fueron "mudados o escondidos" y quiénes los tienen. Ante la inacción de la Justicia santacruceña, ¿no debería el gobierno nacional ordenar la intervención a la provincia, de manera de dejar actuar a la Justicia federal para realizar una investigación "a fondo" sobre todo esto? Porque acaba de trascender el informe de Unicef que dice que el 48% de los chicos de nuestro país es pobre y ni la Justicia, ni la política, con su inacción, pueden arrogarse la potestad de permanecer inactivos cuando queda expuesto con esta noticia que el futuro del país ha sido "expoliado".

Juan José de Guzmán