¿Qué le pasa a la Anses?

Pensé muchos días en hacer esta carta pero como no enuentro solución, espero que esto me ayude. Pedí turno para jubilarme en noviembre de 2019 y me dieron turno para el 23 de diciembre de ese año. No me atendieron porque se retrasaron y me pasaron para el 30 de enero de 2020. De esa fecha hasta ahora me piden papeles cada tres meses y no avanzan con el trámite. Hace de agosto de 2020 que la ART no me deja trabajar por ser persona de riesgo. Renuncié al trabajo el 30 de octubre de 2020, ya que no podía trabajar. Ahora después de un año de presentado el trámite lo pasaron a verificación. Hice el reclamo mediante una denuncia a Anses por carta con el Compromiso al Ciudadano (no pueden demorar el trámite más de 15 días) y tampoco resolvieron nada. Pido con urgencia el beneficio de la jubilación, ya que la ART no me deja trabajar y Anses hace un año que da vueltas y no tengo sostén económico. Mi expediente es el 024-20-12804135-5-974-000001.