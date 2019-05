Con el correr del tiempo, y en las diferentes etapas de la vida, el hombre aún de niño tiene necesariamente que enfrentar situaciones de diverso carácter. Pareciera que cada día tiene un desafío. Digo: el costo de vivir, claro que en la medida que se quiera o pueda, las opciones subyacen, hay que buscarlas y no es difícil encontrarlas cuando de uno depende. Claro, una teoría indubitable que parte especialmente de la psicología que por otra parte toma como modelo para armar, principios filosóficos de otrora. Se puede cuestionar a Sócrates, Platón, Diógenes y tantos otros. El costo de vivir. Cuánto cuesta en un país donde casi por lo general y salvando las distancias, la política ha colisionado y en gran medida con la ética, la moral y las buenas costumbres. Oponerse por un principio de oposición mismo. Dijo un viejo político subordinado a una filosofía de una ignorancia total: “No sé de qué se trata pero me opongo”. Sin embargo, hoy bien saben de qué se trata. No se van, cambian de lugar y así estamos. Las mismas teorías como copiadas con papel carbónico. ¿Será nuestro destino de país? Así estamos. ¿Qué destino nos espera? Fueron vanas las luchas de los grandes patriotas de la historia. La mayoría de los políticos dirá: “allá ellos”. “A mí qué me importa?”. Gracias al Decano que nos brinda la posibilidad de expresarnos con libertad (con qué poco nos conformamos). Desde el punto de vista de la medicina, las enfermedades terminales no se curan con aspirinas, metáfora mediante.

Oscar H. Rodríguez

DNI 6.004.403