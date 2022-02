Putin y su megalomanía

Finalmente el líder ruso Vladimir Putin decidió invadir Ucrania, tal como venían advirtiendo los servicios secretos de EE.UU, no era para un paseo que se movilizaran 190.000 efectivos en la frontera, y el solo hecho de manifestarse amigo del otro mitómano lo puso bajo sospechas y dudas de sus intenciones. Según su visión, aquellos países que pertenecían a la antigua URSS deberán volver bajo el paraguas de la actual Rusia y el mesiánico pianista que prestaba servicios en la ex KGB. No es una novedad esta guerra que en menor escala transcurría hace ocho años entre los separatistas rusos y los ucranianos prooccidentales. El territorio es ucraniano y no debería tomar posición a favor de los primeros, eso encenderá la mecha de una guerra no deseada pero con fuertes perspectivas de un conflicto mundial sin precedentes desde 1945.