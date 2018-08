Pudo ser una tragedia

El miércoles pasado estuvimos presenciando lo que podría haber sido una tragedia en la puerta del colegio Dante Alighieri (Alvear entre San Juan y Mendoza), cuando un árbol de grandes dimensiones cayó encima de dos automóviles estacionados con criaturas dentro de los mismos, y cayendo a 10 centímetros solamente del paso de otra criatura que salía del colegio. Quiero comentar que toda la responsabilidad por este tema no debería quedar en el olvido pues es la misma Municipalidad la que nos cobra impuestos mes a mes por servicios que dejan mucho que desear y que sin además no se realizan adecuadamente como es el debido mantenimiento de árboles de la ciudad realizando el corte de ramas y raíces. La misma cuadra del colegio está plagada de árboles enormes sin mantenimiento alguno. ¿Debemos esperar alguna tragedia para que la Municipalidad actúe preventivamente o cuando el hecho esté consumado? Esta tarea es responsabilidad absoluta de la Municipalidad de Rosario y debe asumir la misma. Llamé a Defensa Civil y me dijeron que me quedara tranquilo, que no pasó nada, que la caída de árboles era sólo causa de las inclemencias del tiempo. Si yo fuera una persona analfabeta quizás me quedaría en silencio aceptando este comentario, pero muy por el contrario no lo soy y tengo al menos el razonamiento que no posee el personal de la Municipalidad, desde el primero al último empleado municipal, empezando por la intendenta, son todos responsables y somos los ciudadanos comunes quienes con nuestros impuestos pagamos sus sueldos. Es hora de que este tipo de mantenimientos y servicios los hagan y sin plantear comentarios desligándose de su responsabilidad de gobierno y servicio a la comunidad. En lugar de jactarse de realizar obras que no tienen ningún sentido (en Rosario está plagado de estas obras), dedíquense a bregar por la seguridad de la gente. Solicito que a través del diario La Capital exijamos a la Municipalidad el mantenimiento adecuado de todos y cada uno de los árboles de la ciudad sin esperar a un reclamo de cualquier ciudadano por poda y mantenimiento.

Carlos Prougénes

DNI 22.172.01

A los legisladores de nuestra provincia: la última vez que se modificó la Constitución provincial fue en el año 1962. En 56 años el mundo ha cambiado mucho. Se sucedieron acontecimientos en el plano civil, científico, político, social, tecnológico, de educación, de seguridad; surgiendo nuevos paradigmas que foguearon a la sociedad en la conquista de derechos y garantías que la Constitución vigente refleja. Con franqueza, entiendo que no se puede ignorar –justamente– al tiempo, a riesgo de quedar detenidos y atrapados en un pasado hoy inexistente. Ha llegado el momento de plantear, confrontar, converger y concluir. Legislar, señores. De eso se trata.Roberto L. VillavicencioDNI 4.707.204Ha quedado demostrado que en la Argentina no se han perdido todos los valores, a pesar de la terrible década vivida durante el kirchnerismo. Este triunfo nos catapulta para continuar la lucha contra la ideología de género, en especial en los colegios de nuestros niños, lugar predilecto del marxismo para iniciar su tarea de corrupción moral destinada a la finalidad de destruir la familia, luego las instituciones, y finalmente las leyes vigentes. Hemos vencido al materialismo internacional, financista de los movimientos masivos violentos en las ciudades de la Argentina. Si hemos podido con esto, podemos con todo lo demás.Silvio PizarroDNI 1.738.044A mí no me interesa cómo votó el senador Perotti sobre el proyecto de ley para interrumpir el embarazo, pero usted, señor gobernador Lifschitz, no le puede reclamar al senador que tome decisiones. Yo pregunto qué decisiones tomó usted contra la inseguridad, particularmente en Rosario, la ciudad más insegura del país. Balaceras, entraderas, motochorros por doquier, saqueos en escuelas todos los días, asesinatos. Prácticamente los delincuentes manejan la ciudad. No pida a otros decisiones cuando usted no hizo absolutamente nada positivo para los rosarinos.DNI 6.347.664