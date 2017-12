Pudo ser una tragedia

El día martes 5 se vivió un momento de mucha tensión en mi edificio de calle Balcarce 137 bis, donde se derrumbó una pared del piso 7º, debido a la acción de la obra en construcción que se está haciendo al lado. Quizás el hecho no llegue muy lejos y no sea escuchado por muchas personas, siendo que el poder económico de las constructoras es tan grande como para que estos hechos no lleguen muy lejos. Vivimos momentos en los que la construcción está concentrada en ricos que construyen para ricos y que trabajan con total impunidad hacia la ciudad y sus habitantes. En nuestro caso, el edificio en construcción nos vino a hacer temblar las paredes todas las mañanas y a ahogarnos nuestras ventilaciones, como también a techarnos la vereda donde pasamos todos los días. A primera vista el edificio es una mole de cemento que se impone en la cuadra y casi que llega hasta la calle, se notaba que mucho de normativa no se estaba aplicando, o al menos el sentido común de convivir con seres humanos que ya habitaban la cuadra. Todos los días vemos al Mercedes Benz del dueño de la constructora pasear y mirar cómo va todo, sin embargo él no se despierta con un martillazo en la pared como mi hijo de cuatro años y mi otro hijo de un año que duermen pegados al la obra, y que a las ocho en punto tienen como despertador el martilleo de los amigos albañiles que trabajan pegaditos a la medianera. El martes, por ese obrar apresurado, inconsciente e irresponsable, se les fue la mano con la maquinaria pesada y le tiraron abajo la pared a mi vecino de arriba, justo en la camita donde duerme un niño y justo arriba de donde duermen los míos. ¡Qué lindo sería que las personas que elegí para gobernar esta ciudad se acuerden que el cargo también incluye defender los derechos de los que menos tienen, que el poder de los ricos tiene que tener límite y que todos somos seres humanos que merecemos respeto, mas allá de cuánto dinero tengamos en el banco! Me gustaría que la gente que va a invertir su dinero en un inmueble nuevo en esta construcción sepa que los que la hicieron realidad, les importo nada pasar por arriba de los vecinos, que hicieron temblar a los lindantes durante meses viendo si la piqueta se pasaba para el otro lado, no respetando horarios de descanso, interrumpiendo el tránsito con las máquinas todos los días y haciendo de la existencia de los habitantes de la cuadra una verdadera locura. Hoy tengo que pensar si dejo a mis hijos dormir sobre esa medianera que casi le cuesta la vida al niño del piso de arriba, hoy me tengo que tratar de dormir pensando en la impotencia de no tener el poder para hacerle nada a los dueños de la obra y que el único poder lo perdí cuando voté en las urnas a personas que hoy no hacen nada para defendernos.



Silvio Torregiani

DNI 29.070.029

Sepamos sembrar en el marRuego que desde hoy también sepamos "sembrar en el mar". Y que el surco marino de la siembra no nos devuelva ya ni grietas ni heridas. Que esas almas, en el amor osadas, resulten nuestro pan de cada día. Como un viático o una reserva de honor en la ignominia. Una provisión sagrada, bien guardada, de los que aman sin medida el cielo, la tierra y el mar de nuestra patria. Que sea hora de silencio, armadura del respeto cuando en él aparece la profunda llamada al recogimiento. Que se apaguen las luces fulgurantes de lo que sigue ciego. Que un crespón oscuro corone la bandera. Que esta noche común, cobijando en las honduras del mar cuarenta y cuatro corazones celeste y blanco, nos asalte a la cara. Y que ella nos encienda la luz siempre nueva de la patria heroica. Que no lloremos lo que no supimos ver a tiempo, lo que no supimos defender entonces ni reconocer en justa medida. Que cada argentino modesto y simple, honrado y bueno, pueda tirar a las olas implacables del océano su flor pura, su pequeña dosis de amor incandescente. Que nadie reprima en su corazón la certeza de expresar en el abrazo anónimo y modesto el dolor nacional por nuestros héroes desaparecidos -tal vez para siempre- por haber servido y soñado. Que su horizonte, la profundidad del mar que los ha llamado, se abra e ilumine para que podamos ver y despertar del letargo de la comodidad, el egoísmo y la cobardía. Que si han partido sea en ellos la paz, la luz y la dicha de Dios, el Padre que espera. En su amor descansen eternamente.José Humberto DonatiDNI 6.136.319Felicitaciones al diario La CapitalFelicitaciones por la emotiva ceremonia del Congreso de la Nación por los 150 años del prestigioso Diario La Capital de Rosario. Que los éxitos sean una constante y que el bienestar corone de satisfacciones a todos los integrantes que conforman esa gran familia periodística. Gracias por las publicaciones de mi autoría en la sección Carta de Lectores.Alba CuozzoDNI 11.708.448Juzgados laborales de RosarioEs increíble la falta de ganas o de aptitud de los juzgados laborales de Rosario. Llevo cinco años esperando la resolución de un juicio contra una empresa que nunca hizo mis aportes ni pagó mi despido. Un año ya esperando la sentencia porque no queda más que probar ya que dicha empresa reconoció mi reclamo después de que yo presenté todas las pruebas y ellos no pudieron acreditar lo contrario, es increíble que ya lleve más de un año esperando que algún juez, que seguro está muy cómodo en su despacho, se digne a decir "señores, paguen lo que deben", sólo eso. Cualquier hijo de vecino se atrasa un mes en cualquier cuota que deba y le caen 40 cartas amenazando con embargos, la falta de ganas (y no me salgan con falta de personal) y desidia de estos señores jueces es increíble. Esto me lleva a pensar dos cosas, o bien no les interesa fallar a favor de los trabajadores por algún motivo extraño ($) o no tienen ganas de trabajar; cualquiera sea de las dos lo ideal sería que si no pueden cumplir con sus funciones por la cual ganan muy buen sueldo se aparten de su trabajo. Lo que para ustedes es un simple papel y poner su firma, para muchos como yo es un reclamo justo y no se puede esperar cinco años para que un señor sentado en una oficina se digne a decir "paguen lo que deben". Vergüenza deberían tener por su incompetencia y falta de ética. Ah, eso sí, que nadie se atreva a cuestionarlos porque se ofenden. Son unos vagos y faltos de cualquier tipo de criterio u ética.Gustavo CamposDNI 24.350.964Glifosato: ¿si o no?Es realmente preocupante que Rosario sea una ciudad en donde se discuta y tenga mayoría en el Concejo Municipal el uso del veneno glifosato. Es un veneno para el ser humano, una enorme ganancia para quien lo produce y para quien lo usa. ¿Y los ciudadanos que nos alimentamos con productos contaminados con el veneno? Hay múltiples ejemplos en la provincia y provincias vecinas del mal que genera, mal que no tiene retorno; pueblos totalmente contaminados por el uso que se hace por tierra como por aire. Podrán decir e interponer todos los argumentos en su favor, pero el resultado es altamente peligroso para la salud, llevando a la muerte a quienes están expuestos al veneno. Además, quienes están a favor son los grandes grupos económicos que se benefician con su venta y distribución. Ni qué decir del personal que lo distribuye en las zonas que tiene que ser sembrada o está sembrada, también terminan enfermos. Ciudadanos, opongámonos firmemente a que el Concejo Deliberante y la Municipalidad se hagan partícipes de esta distribución de enfermedades sin retorno. Por una vida sana y una ciudad sana, sin glifosato, ni ninguno que lo reemplace.María Cristina CampanellaDNI 5.716.971Basta de mentir a los viejosLa reciente firma del Pacto Fiscal por nuestro gobernador impacta de lleno en la línea de flotación de casi seiscientos mil jubilados nacionales -residentes en Santa Fe-, pasivos provinciales, excombatientes de Malvinas, beneficiarios de pensiones no contributivas y discapacitados con planes sociales. La reforma previsional -con media sanción- es hija de ese hocicamiento y pérdida de federalismo tantas veces discurseado ante el gobierno central, pero en tribunas ubicadas de Arroyo del Medio al norte. No saciada la política del viejismo (discriminación por edad), prejuicios y discriminaciones que se les aplica a los adultos mayores, desarrollado por Robert Butler y que le valió un premio Pullitzer. Quien hoy ocupa el Sillón del Brigadier, decía el pasado 27 de noviembre en el Salón Blanco de nuestra Casa Gris, y no dejó dudas en su discurso en el Día del Jubilado Provincial. "A los empleados estatales (excepto los que tengan regímenes especiales, que también están en la mira del liberalismo) que gestionen de ahora en más su jubilación y quieran pasar a la pasividad deberán trabajar hasta los 70 años y 65, hombres y mujeres, respectivamente y, además, aportar ya no 30 años, sino 35. Eso sí -aclaró el gobernador-, tienen una opción onerosa (léase despojo) si quieren jubilarse con el histórico 30 de aportes y 65 y 60 años, respectivamente -cómo lo es en el resto del país-; le haremos una quita de sus haberes previsionales durante el resto de sus vidas del 12,15%". Para que la mentira alguna vez se sepa, ni 82% móvil ni nada de jubilaciones apresuradas. ¿Era necesario tanto ensañamiento y ahondar en políticas viejistas que se atropellan todo el plexo normativo de la seguridad social? ¿Y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que refrendó en el mes de mayo pasado nuestro Congreso nacional y que tiene vigor en todo el territorio argentino? Basta, ya es un peso intolerable en lomos curtidos.José CándidoCofundador Asamblea Permanente de Jubilados de la Provincia de Santa Fe