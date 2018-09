Propuesta para la calle Catamarca

Tengo una propuesta para el responsable de organizar el tránsito en nuestra ciudad. Lo alojo en mi casa dos días, desayuno incluido. Pienso que va a aprender mucho sobre lo que no debe hacerse con una calle en Rosario. Con la colocación del semáforo en Catamarca y Oroño, que se suma a la bicisenda, más el estacionamiento, más una obra en construcción, la cuadra de Catamarca entre Balcarce y Oroño es un infierno. El semáforo tan "inteligentemente" colocado, da paso por Oroño cuarenta segundos y por Catamarca, escasos veinte, con lo cual se frena todo el tránsito que antes era fluido, a lo que responden los automovilistas obviamente con bocinazos. Entrar o sacar el auto de un garaje en esa cuadra es una peripecia. Pregunto: el funcionario que se supone organiza la circulación, ¿no se dio cuenta de que esto iba a pasar? ¿Lo van a solucionar o los vecinos tendremos que seguir soportando esto?



Bonadio versus Cristina

"Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas", dijo el abogado de Cristina. Ella fue más lejos aún, y enfatizó "jamás conviviría con muertos, esas son infamias de Bonadío. Ahora vean ustedes las dos varas que aplica este juez", decía indignada como pocas veces se la ha visto. "A Centeno le aceptó unas simples fotocopias para armar todo este escándalo jurídico y a mí Hotesur le montó un circo mediático para desprestigiarme por haber devuelto los libros originales, no fotocopias, con unas pequeñas correcciones hechas con liquid paper. Saquen ustedes sus conclusiones. Encima es tan necio su accionar que me quiso envenenar. No sabe este pistolero que yo soy más viva que él y tomé mis recaudos haciendo que mis tres empleadas se enfrentaran a la posibilidad del veneno y terminaran internadas, en terapia intensiva y al borde de la muerte". De la puerta blindada en mi vestidor, qué puedo decir, este hombrecito vulgar, se nota que nunca tuvo ropa de calidad, como una. No voy a seguir gastando Twitter y tiempo en esta persona".

Viveza criolla en un banco de Echesortu

El 27 de agosto fui al Banco Nación de Mendoza y Castellanos, barrio Echesortu, como todos los meses. Estando en la fila, una mujer me pide permiso para pasar, se lo cedo y veo que se coloca al lado de un señor. Pensé que era el esposo.Cuando entramos al banco, otras personas adelante mío comenzaron a decir que se había "colado". Lo comunicaron al policía, quien se acercó, la miro y se fue. Unas personas la increparon y ella muy oronda manifestó que siempre lo hace. El hombre en cuestión no era el esposo. Le volvieron a decir al policía, pero él dijo que está para cuidar el banco, no para ese problema. O sea que en esas circunstancias, cuando nos pasa esa avivada, nos podemos matar en la fila que él no se meterá. Es vergonzoso que le paguemos un sueldo para que nos proteja y el buen policía no pone orden. Sería bueno que tuviese una mejor custodia dicha entidad, porque nos merecemos respeto y seguridad como clientes.



Entre la desazón y la impotencia

Leí la crítica a la película "Mi obra maestra" en este diario del lunes 27 de agosto, firmada por Rubén Echagüe. Sentí una mezcla de desazón e impotencia, lo que me motivó a escribir estas líneas. Primera vez que lo hago, y sin ánimo de controversia. Sin ser experta en arte, como manifiesta serlo el crítico, fui a ver la película conociendo a los actores (Luis Brandoni y Guillermo Francella), guionista, director y sabiendo que iba a ver una comedia. Todos con quienes comenté la película se mostraron contentos del momento pasado. ¿Somos todos incultos como deja trascender el crítico? O como dijo uno de los protagonistas "si brutos y cultos, dos veces brutos". Recuerdo haber leído esta frase en el Museo Castagnino y me parece que viene al caso: "Las obras las sueñan los genios locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos".

María Cristina Cattaneo

