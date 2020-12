La pandemia no es un obstáculo para la procreación de perros y gatos. Tampoco lo es para que se cierren los Centros de Esterilización Barriales y que las que se realizan en la sede del Imusa sean insignificantes para el decrecimiento de la curva de la población de animales de compañía. Ahorrar en el presupuesto destinado a Salud Pública Veterinaria no es una ganancia señor intendente, sino una gravísima falta de criterio y responsabilidad en un área crítica y muy sensible .