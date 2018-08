Primer debate presidencial sin Lula en Brasil

Lula no podrá participar por determinación de una jueza.

El primer debate televisivo entre candidatos a las elecciones de octubre en Brasil se realizará hoy en ausencia del favorito, el encarcelado ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en una muestra de las singularidades de una consulta marcada a la vez por la polarización y el desinterés.

Trece candidatos fueron designados en las convenciones partidarias que concluyeron el fin de semana, para disputar el 7 de octubre (con una eventual segunda vuelta el 28) la sucesión del presidente conservador Michel Temer. Su misión será despertar cierto entusiasmo después de un mandato marcado por los escándalos de corrupción, la crisis económica y el impeachment en 2016 de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, acusada de manipular las cuentas públicas.

Ocho de los trece candidatos participarán en el debate de TV Bandeirantes, de San Pablo. Cuatro quedaron afuera por no disponer de bancadas de al menos cinco legisladores. Lula, por su lado, no podrá participar por determinación de una jueza que rehusó un pedido para que el ex mandatario de izquierda (2003-2010) comparezca por videoconferencia desde la celda de Curitiba (sur) donde purga desde abril una pena de 12 años de cárcel por corrupción.

¿Silla vacía?

La TV Bandeirantes no respondió hasta ahora al pedido del Partido de los Trabajadores (PT) de que la ausencia de su líder histórico quede plasmada en el plató con una silla vacía o que pueda delegar su participación en su candidato a vicepresidente, el ex alcalde paulista Fernando Haddad.

La candidatura de Lula será con toda probabilidad invalidada, dado que la legislación brasileña determina que una persona condenada en segunda instancia, como es su caso, está inhabilitada para presentarse a cargos electivos. Pero el PT prevé inscribirla el 15 de agosto, último día del plazo legal, en un marco de movilizaciones populares.