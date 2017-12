¿Presupuesto imprescindible?

No hace mucho, el Diario La Capital publicaba una noticia que, a la luz de las dificultades por las cuales atraviesa el país, no puede menos que llenarnos de indignación. Mientras los índices de indigencia suben, los reclamos justos o no arrecian en vísperas de las fiestas de fin de año, nos desayunamos con la novedad de la reforma edilicia y electrónica en el Concejo Municipal. Lo mismo ocurre con la sede de la Gobernación. Otro capítulo: asumieron los concejales, algunos repiten mandato. ¿Para qué o por qué se generan tantas inversiones económicas a expensas de aumentar el impuesto inmobiliario y la TGI? Otra noticia como para colocarla en el arbolito de Navidad: proponen pasar a planta permanente a 250 empleados transitorios adscriptos a la Municipalidad de Rosario. Que se creen fuentes de trabajo es loable, pero no en el Estado. Menos mal que la cibernética iba a dar por tierra con las fuentes de trabajo. ¿No serán los nombramientos una contraprestación por los que trabajaron a favor de los políticos de turno? Me parece haber visto esta película muchas veces. Es más de lo mismo. ¿Cambiamos? No seamos ilusos, siempre es el mismo discurso mientras la ciudad padece la desidia de la indiferencia o de la indolencia. Un ejemplo muy claro es bulevar Rondeau; más se parece a aquellos viejos certificados de pobreza, increíble semejante postal de abandono en uno de los ingresos a la ciudad. En mi opinión, el Metro Norte de avenida Alberdi ha sido un verdadero acierto ya que ahora los usuarios de micros pueden ascender con comodidad, ya los conductores del transporte público de pasajeros no pueden escaparse de las paradas cuando éstas están ocupadas por otras unidades. Las paradas de micros, generalmente ocupadas por automovilistas inescrupulosos con el aval implícito de funcionarios municipales, empresa de transporte, sindicato de choferes, y por extensión los ediles que hacen la vista gorda ante tamaño desquicio. Ni la entrada al Pami II se salva de la falta de respeto a la respectiva ordenanza. Otra vez la zona sur fue beneficiada, ahora con la remodelación de Avenida del Rosario, según se dice histórica y emblemática; como si nuestro querido bulevar Rondeau no lo fuera. Rosario es una ciudad sucia por excelencia, basurales a la par de cada contenedor de residuos, veredas rotas en pleno centro. ¿Rampas? ¿Qué es eso? Creo, si mal no recuerdo ese término, que no fue borrado del diccionario. Ah y para no olvidarme: mi más sentido pésame a las víctimas del glifosato, una buena parte de nuestros nunca bien ponderados ediles sabe de qué se trata.

Oscar H. Rodríguez

Indignación por los hechos en el Congreso

Quiero expresar mi indignación por loe hechos sucedidos en el Congreso de la Nación. Es una vergüenza. Pero lo que da impotencia es la queja de algunos diputados sobre la "represión policial". ¿No se dan cuenta estos señores que las fuerzas de seguridad los estaban protegiendo? ¿No se dan cuenta que en las fuerzas también hay trabajadores que ponen en riesgo sus vidas? ¿Por qué estos diputados no donan parte de sus sueldos para los jubilados? No pertenezco a ningún partido político, es más, todo esto me da asco. No soy violenta, pero yo dejaría entrar a los manifestantes al Congreso así se ponen en contacto con los diputados y les hacen saber que la gente está sufriendo mucho.

Indiferencia en un accidentado domingo

Era el domingo del clásico, tarde calurosa, ya sonaban las bombas de canallas y leprosos en el barrio Echesortu. Descansando en familia, oímos (y no es la primera vez, pues esto es constante y cada dos o tres meses) una colisión. Salimos en familia a la puerta y vimos, como ya tantas veces un accidente en la esquina de Alsina y Rioja. En donde hay por Rioja un cartel que dice "Ceda el paso", pero había apuro para ir a ver el partido. Una señora venía por su mano con un Gol por calle Alsina y fue embestida por un auto similar, con tres muchachos que iban a la cancha. El coche quedó cruzado en el medio de ambas arterias. La chica muy dolorida. Los muchachos que iban al fútbol un tanto preocupados y el conductor aseguraba que era el responsable de la colisión. Es claro, estaba apurado. Más apuro merecía la muchacha que mareada, aquejada y sin poder moverse permanecía dentro del vehículo. Le ofrecí agua, pero vino una doctora de la ambulancia y me sugirió sabiamente no darle de beber hasta no examinarla. Se la llevaron al hospital y luego vino un familiar de la accidentada a esperar a la policía, que más tarde llegó, tomó nota y se fue. Los coches quedaron chocados y fueron estacionados por Alsina y por Rioja para permitir el paso, pues sobre Rioja hay un corralito de Aguas Santafesinas. La titular del vehículo fue a parar herida al hospital Carrasco y el conductor del coche, que aseguraba haber sido el responsable, sin importarle demasiado lo sucedido, se tomó un taxi y se fue a la cancha con sus acompañantes. La indiferencia es demasiada, la desidia es mucha y la indignación por la falta de solidaridad humana de quien esto escribe es peor. Era más importante el clásico que haber dejado una mujer en el hospital. Tremendo.

Roxana Noemí Cena

Sobre la reforma previsional

Esa verdad, y la reivindicación de los que hicieron la patria por esos años de trabajo, creíamos en un gobierno serio como Cambiemos. La verdad es que les importa tanto como higienizarse el ombligo. Acudo al Papa Francisco para que rece porque en Argentina se fabriquen más rosarios con mano de obra nacional. Aquí los podrían distribuir a todos los parlamentarios, jueces y políticos multicolores. Y luego recen por él.

La horda de salvajes inadaptados en acción

Si esta manifestación de violentos no busca desestabilizar al gobierno, ¿cuál es el fin de tanta violencia y desorden? Me permito pensar que esto va más allá de un reclamo social, esto es lisa y llanamente subvertir el orden social. Están buscando que la Gendarmería se defienda, lo cual pasaría a ser en su relato "la represión del Estado". ¿De qué trabajan todos estos individuos que lo único que hacen es hacer el caldo gordo a los dirigentes parasitarios que se acostumbraron a usarlos en su propio beneficio? Además, pretendiendo generar un caos que les permita abrir las puertas a un conflicto de proporciones dantescas, difícil de parar si no es con una verdadera represión de las fuerzas de seguridad dentro del marco de la legalidad. Tienen que ayudar a la reina a escabullirse de la Justicia, esa es la misión de estos retrógrados, infradotados, energúmenos al servicio de los corruptos.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.634.022