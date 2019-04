Preguntas sin respuestas

Señor gobernador Miguel Lifschitz, y señora ministra de Educación, Claudia Balagué. Con todo el respeto que ustedes merecen y sabiendo que tal vez no tengan el tiempo suficiente para leer esta carta, en concreto quiero referirme al paro abusivo de los docentes. Pero sí espero que cumplan con lo dicho y publicado, que descontarán los días no trabajados a los docentes que no cumplen con sus obligaciones, que tienen a nuestros pequeños y jóvenes ciudadanos como rehenes, victimizándose como si fueran los únicos que viven la crisis en la cual todos estamos sumergidos en esta bendita Argentina. Me pregunto y les pregunto, ¿todos los trabajadores están en iguales condiciones, preparados, educados y profesionalizados para acceder a un empleo con todos los derechos, con una educación tan escasa y con cada vez menos días de clases? En este mundo tan tecnológico, industrializado y globalizado, qué pasaría si como medida de fuerza la ciudadanía dejara de pagar los impuestos hasta que no estén garantizados los días mínimos de clases? ¿O no es un derecho importante la educación? ¿Todos los empleados públicos tienen los mismos privilegios para no concurrir al trabajo? ¿Todos tienen reemplazo, más reemplazante del reemplazante? ¿Todos tienen dos vacaciones al año y la posibilidad de pedir licencias fuera de las vacaciones? Una vez que obtienen un puesto, ¿todos pueden mantenerlo con reemplazos y cobrando igual?¿Todos tienen la posibilidad de conseguir licencias por patologías irrisorias? ¿Cómo la consiguen? ¿Quiénes son los que controlan?

El petit torneo del descenso

En la próxima Superliga 2019/2020, habrá un torneo aparte de 11 equipos, compuesto por los 9 que quedaron de la que culminó y que tienen una diferencia de 9 puntos en la tabla de los promedios, entre los 2 últimos y el de mayor puntaje, más los dos que asciendan, donde participarán NOB, que arranca en la última posición y Central, con 2 puntos más. Esto obligará a los dos equipos de la ciudad a pelear por los primeros puestos, o el riesgo de perder la categoría. Esperemos que sea la primera opción para ambos.

Maltrato policial

Siendo las 21.20 del día miércoles 3 de abril, yendo por la ruta nacional A-012, altura km 1, camino a mi casa con mi madre y mi hija de 20 meses, me detiene personal de Tránsito de la Comuna de Alvear. Me detuve y les dije "tengo la oblea". La oblea es una calcomanía que entregó la comuna de Alvear a los vecinos para que no nos detengan cada vez que pasamos, aunque los propios empleados comunales no lo saben. En esa ocasión, la persona que me paró de Tránsito no me respondió y se acercó un oficial de la policía de la provincia que está en el pueblo. Tratándome mal, me dijo "estaciónese y no me diga nada". Comenzó a decir groseramente y a los gritos que era policía, que me podía parar la cantidad de veces que quisiera, que él era la autoridad, que la oblea no le importaba, que él era el oficial de apellido Lobos (no recuerdo el nombre y no se le veía) e insistía diciendo "soy policía. ¿Ves lo que dice acá? Vos no sos la dueña de la verdad y no sabes nada". Me preguntó cuál era mi apellido y me dijo "ah, es la familia de los k. Seguí, seguí...". A lo que le respondo: "Perdón, es la primera vez que te veo". Luego, apareció en escena el comisario Darío Basualdo tratando de calmar las aguas. ¿Hay necesidad del maltrato, del autoritarismo? ¿De creerse más ser humano por llevar una placa que lo habilita a pedir documentación? Y por otro lado, ¿está bien lo que hacen? Es legal que gente de Tránsito comunal y policía provincial detengan los vehículos, labren actas, lleven al corralón, sobre una ruta nacional? Y si es así, ¿qué ley lo prevé? ¿Qué decreto comunal? Si se les consulta, nunca saben nada. A ellos los mandan, ¿quién? ¿Para qué? No hacen ni un retén. Y en el mientras tanto, cometen una total falta de respeto.

La fuente de la plaza Sarmiento

La Asociación amigos de Plaza Sarmiento agradeceríamos nuevamente la intervención de la señora intendenta en la puesta en funcionamiento de la fuente de nuestra plaza. Luego de tantos meses en que fueron vandalizados los ánades por la que se vertían las aguas, también dejaron de funcionar las aguas de la fuente principal, y cuando acumula aguas estás se pudren por no tener circulación. ¿Es tan complicado colocar una bomba de circulación para esta fuente y que funcione ininterrumpidamente? Agradeceremos su intervención y gestión al respecto.

