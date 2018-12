Precarización de la salud

Disfrazando un retroceso en la calidad de la atención médica, una empresa de urgencias ha empapelado la ciudad con la publicidad de su nuevo servicio de video consulta médica con respuesta inmediata. En los folletos se aclara que es para "resolver sin demoras dolencias menores" como fiebre, alergias y erupciones, permitiendo su medicación inmediata a través de una receta electrónica. Se trata de la promoción de la atención de pacientes a través de un medio digital sin mediar examen físico, no de una aplicación racional de los avances tecnológicos en la telemedicina. La fiebre no es una "dolencia menor" sino un síndrome y las patologías que la generan no pueden diagnosticarse adecuadamente sin siquiera tomar los signos vitales, auscultar las vías aéreas, palpar el abdomen, explorar en busca de ganglios linfáticos inflamados, entre otras cosas. Las lesiones dermatológicas también se palpan y precisan examen semiológico al igual que las manifestaciones alérgicas. En resumen, lo que se promociona como un adelanto esconde un ahorro de costos operativos empresariales y se encuentra reñido con las normas básicas de la práctica médica. Para los pacientes es riesgoso y entraña un deterioro en la calidad de atención y para los médicos constituye una profundización de la precarización laboral ya existente. He solicitado formalmente a las autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y del Colegio Médico expedirse públicamente con rapidez.

Javier Ruiz Silva

DNI 21.008.838

Médico Mat. 12.956

Urgente reclamo a Telecom

La empresa Telecom desatiende zona de Triángulo Barrio Moderno. No reponen cable "madre" técnicamente sustraído en Felipe Moré 3518. Toda la zona está privada de teléfono e internet. Ahora somos 200 personas aisladas sin que Telecom haga algo. Por favor, necesitamos el servicio.

Inés Vitali

También podemos hacerlo

"Uruguay inauguró un laboratorio industrial de cannabis medicinal". Si se van los dólares con la timba financiera que permite ganar sin trabajar, no gastemos divisas comprando cannabis en USA, cuando tenemos profesionales capacitados, nos sobra la tierra, nos sobra la mano de obra. Se sabe que el que fabrica medicina es un buen profesional y un buen comerciante. No me olvido, cuando un médico argentino, el doctor Vidal, puso al servicio de la salud un producto medicinal, ya descubierto en el año 1938, que se preparaba con el veneno de la serpiente cascabel. Se prohibió, año 1986. USA le ofreció su apoyo, su habilitación y todos los medios económicos, contrato con el Pentágono. Se fue. La madre de mi mujer vivía en USA con la hermana mayor. A la madre le detectaron cáncer. La mandaron a la Argentina. El médico especialista dictamino cáncer avanzado, si se opera muere. Hay una solución prohibida que es la "crotoxina". Se puede comprar en USA y Alemania. La encargué en Alemania, la trajeron. No la curó, pero vivió más de un año sin ningún dolor. Tenemos profesionales brillantes. No los descuidemos.



Carlos Borisenko

DNI 4.340.294



Una delincuencia sin fin

Luego del despliegue de seguridad tan publicitado y por qué no reconocerlo frente a los peligros globales del terrorismo, necesario por el acontecimiento del G-20, no puedo sino entristecerme por la realidad que atraviesa nuestra ciudad en materia de inseguridad. Por supuesto no es nuevo, no descubrí la pólvora, pero ayer un grito de ayuda nos sobresaltó a todos los vecinos de barrio Belgrano, Perú y Zuviría específicamente, donde vivimos. Otra chica más y van miles que sufren el arrebato de sus pocas pertenencias a manos de otros pobres de-sesperados, pero que equivocaron el camino y transitan por el de la delincuencia. En estas épocas cercanas a las fiestas estos robos se incrementan y paralelamente parece decrecer alarmantemente el patrullaje policial, que ha desaparecido virtualmente de los barrios; no hay controles sobre motos, remises truchos pululan; no es represión la presencia estatal, nada tienen que temer los que tienen sus papeles en regla. Autoridades municipales, provinciales, tomen cartas en el asunto, nuestras mujeres, hijas, novias y personas vulnerables deben dejar de ser blanco y volver a tener una mirada no de temor sino de esperanza en cada esquina de Rosario. Atentamente.

Aldo Rotondaro

DNI 13.544.554