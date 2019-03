Por una vuelta sin bullying

Hoy, lunes 11 de marzo, comienza integralmente en todas las escuelas de nuestra provincia el ciclo lectivo 2019. Un nuevo año inmerso lamentablemente en escenarios de reclamos, de luchas, de conflictos. Que la lucha por la dignidad de nuestro trabajo sea comprendida y que eso no empañe el maravilloso escenario de reencuentro con nuestros alumnos, con nuestros colegas. Y que sea un momento de felicidad, de optimismo, de alegrías, de compartir, de recuerdos y de nuevos planes para el año que comienza. Que nadie vuelva a su casa triste, atemorizado, avergonzado. Que todos podamos disfrutar del espacio común que nos une, la escuela, nuestro segundo hogar. Que podamos reírnos entre todos y no de algún compañero o compañera. Que nos llamemos afectuosamente por nuestros nombres, y no por "gorda, negro, narigón, flaca escopeta, enano, orejón, bolita, paragua, groncho, mencha, careta, olfa, burro, tonto, estúpida, idiota, gil, trolo", etiquetas que duelen, lastiman, agreden, discriminan. Que el bullying sea sólo un término en inglés y sólo eso. Hola Juan, hola María, hola seño, hola profe, hola amigos, hola compañeras. ¡Qué bueno volver a verlos! Y si nos reímos, nos reímos todos.

Arístides Ricardo Alvarez

Información pública

"El derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima divulgación". Así lo comprendieron los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes firmaron la sentencia que ordena a la Cámara de Apelaciones que exija al gobierno la rápida divulgación de los decretos de la dictadura que aún permanecen bajo secreto Una pelea judicial iniciada en el 2011 por un periodista del diario Clarín que con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) emprendiera una épica batalla legal con el objeto de desclasificar el contenido de los 478 decretos firmados en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, bajo gobierno militar. Esta sentencia es clave en la lucha por el acceso a la información pública y la necesidad de garantizarlo para todos los argentinos. Gracias Claudio Martín Savoia, periodista del diario Clarín, por defender los derechos de todos.

Una auspiciosa iniciativa

A medida que el mundo se vuelve a la vez más global y más ajeno, que la información se multiplica y se hace menos comprensible, el ancho y diverso campo de la literatura aparece como el lugar de las respuestas o, al menos, el espacio donde ir a buscar las respuestas. Los libros, entre otros temas de la cultura en general, se vuelven entonces reflejos de una época y herramientas para comprenderla. En ese campo presenta hoy su inquietud la Biblioteca Delio Panizza del Centro Entrerriano "Pancho Ramírez" de Rosario que propone potenciar, renovar y actualizar su contenido bibliográfico que aborda leyendas, tradiciones, fábulas, obras literarias, poesías, cuentos. Publicaciones sobre historia, geografía, lengua, turismo, costumbres y tradiciones entrerrianas. La biblioteca, abierta al público en general, incentiva el placer de leer, despertando la imaginación sobre el amplio espacio cultural e histórico de la provincia de Entre Ríos valorando el estudio, la investigación y el diálogo. Información: e-mail: biblioteca 77panizza@gmail.com. Celular 0341-156910388, Buenos Aires 2565.

Los "aposentados" no pagan boleto

Regresando de un viaje por el sur de Brasil quisiera comentar la grata impresión que me causó observar que aquellas personas mayores de 65 años, los "aposentados", (tal vez las mujeres un poco menos) no pagan boleto en los colectivos de línea. Y no es que hay que tramitar una identificación en alguna dependencia de transporte o algo parecido, el único trámite exigido es aquel que dejan las marcas indelebles del paso de los años. La pérdida de la juventud (que se nota en la cara o en los movimientos corporales) es el único comprobante a presentar al subir al transporte. Así como suena, y desde hace varios años, en nuestro vecino país "la persona mayor" que sube a un colectivo sólo tiene que ubicarse antes del molinete (que está ubicado a partir de la tercera fila), donde sí se paga boleto, para viajar gratis. Esta carta tiene la intención de aportar una buena idea para que el gobierno la aplique, tratándose como lo viene demostrando, de una administración que vive pensando en "los abuelos".

Juan José de Guzmán