Por una ley provincial de curaduría

Silvia Botta fue internada intempestivamente en el Psiquiátrico Agudo Avila de Rosario en diciembre de 2014. Si bien no soy su amiga, ya que ella no tiene referente humano alguno, decidí involucrarme. Fui a verla, era casi un esqueleto, sin vida, un ser abandonado a su suerte. Tras un tiempo, se me prohibió la entrada sin orden judicial. Durante ese lapso, Silvia se cayó y se quebró la cadera, y quedó en un estado de parálisis permanente. Debido a mi insistencia ya en Tribunales y otros medios, se la trasladó al Hospital Geriátrico Provincial donde, si bien se la restaura de alguna manera, se la dejó postrada en la cama. Más abandono. También se me prohíbe visitarla sin orden judicial. Segundo abuso de autoridad en la salud provincial. Las personas insanas como Silvia, y sin referente humano, son sujetas a todo tipo de destrato sin mencionar los abusos de todo tipo; pérdida de propiedades, pensiones, jubilaciones, y por supuesto, abandono. El diputado Carlos Del Frade tomó el caso, se entrevistó personalmente con la ministra de Salud, Andrea Uboldi, en dos ocasiones y pidió sucesivos informes que no tuvieron respuesta. Es más, se trabajó en un proyecto de ley que asegure el bienestar y protección de personas insanas como Silvia. Los legisladores santafesinos, muy bien remunerados por cierto, no se han percatado de la necesidad de una ley de curaduría oficial, proyecto que fue presentado y aprobado en 2010 por la mayoría de los senadores, y que perdió status parlamentario. Es hora de que se trabaje en forma conjunta para dar protección y amparo a estos seres indefensos.

Myriam Koldorff

Cementerio de Disidentes

No es ningún secreto que los dos más importantes cementerios de nuestra ciudad han sido motivos de fuertes críticas por su estado de abandono y pillaje, que no coincide con el respeto y veneración a quienes los habitan y sus seres queridos que lo visitan. Pero aquí viene la excepción, se va a cumplir un año de la muerte de mi esposa, y sin tener nada previsto atiné a elegir un lugar para su descanso y nunca tan acertado. El Cementerio de Disidentes, de bulevar Avellaneda al 1800, un verdadero remanso de paz. El orden, la pulcritud y un personal solícito y entrenado. Su administración, atenta en todos sus detalles, ha creado un lugar de tal belleza que merece destacarse.

Hugo Enrique Müller

DNI 6.009.073

Esto no es casualidad

Los problemas políticos, económicos y sociales que sufre la región, no son una casualidad. No es casual que lo que comienza como protesta contra una medida económica, termine por exigir la salida del gobierno que la toma. Allí entran el caos e intenciones del "Grupo de Puebla". Todo indica que el verdadero objetivo es acabar con el "Grupo de Lima", desmantelar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) con nuevos gobiernos de izquierda, y de no lograrlo, desestabilizar por medio del uso de la violencia a países democráticos y a gobiernos de derecha. Estos grupos políticos que se crearon en la región tienen como sustento ideológico defender a las dictaduras y regímenes de América Latina, respaldar el diálogo con el chavismo, lo cual le ha permitido reacomodarse en el poder, condenar las sanciones contra la tiranía y auspiciar elecciones en Venezuela en medio de un sistema sin garantías democráticas. Las declaraciones de Maduro y el segundo hombre más poderoso del chavismo, Diosdado Cabello, aseguraron que "el plan está teniendo éxito en Latinoamérica", y amenazan con que "la brisita bolivariana se extienda por la región". Este grupo es una iniciativa de la izquierda, que estaría detrás de las protestas en Chile y Ecuador. Se formó para reemplazar al Foro de San Pablo. La próxima reunión del Grupo de Puebla tendrá lugar en nuestro país, posiblemente después de la asunción del nuevo presidente. Se presume le otorgarán el liderazgo a Alberto Fernández. No entender que todo lo que ocurre a esta hora en la región es un plan orquestado y articulado para socavar las bases de la democracia, es terminar entregándole la región a quienes quieren destruirla.

Manuel Basanta

DNI 93.971.708