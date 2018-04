Por suerte la pusimos a Cristina en el Senado

Qué suerte que pudimos meter a Cristina en el Senado (aunque haya sido por la minoría), ella luchará por "su pueblo", indefenso ante un Aranguren que no sólo se quiere quedar con la calle sino que va por más, por el escaso dinero de las clases medias y bajas. Con "Ella" pagaremos lo que esté a nuestro alcance, por luz, gas y agua. Y si no alcanza, pues que la pague Cambiemos, que para eso se metió en "salvador de la República" en 2015, sin saber lo que les esperaba. Ella también va a velar por los jubilados. Va a presentar un proyecto para llevar al 82% el haber de los abuelitos, a quienes adora (ojo, a los abuelitos, no a los caranchos). Y es probable que dé la batalla que hay que dar en los Tribunales. Y si no se puede democratizar la Justicia seguirá bregando por una más justa, por una Justicia legítima. También trascendió que va a presentar un proyecto para terminar de una vez por todas con las obras que en su corto mandato no llegó a terminar, y para culminar la ajetreada agenda de 2018 hará llegar un proyecto para "acabar con la corrupción en Argentina". "Y todo esto sin ponerme colorada, pelotudo", le aseguró a Parrilli, su confidente.

Mariano Aldao