¿Por qué opinamos sobre las evidencias?

Evidencia significa que algún tema sobre el que investigamos se ha vuelto visible, evidente, manifiesto. De tal forma ese conocimiento es verdadero, cierto, sin sombra de duda. En estos días vuelve a mí la preocupación de que el ser humano pone por sobre la evidencia su propia opinión, su creencia, su ideología. Y entonces nos alejamos cada vez más de la verdad. Y me estoy refiriendo al tema del aborto ya que en los medios se escucha que no debe pesar en esto las cuestiones de credo o religión. ¡Por supuesto que no! Porque más allá de las creencias, en estos tiempos de avances científicos tan importantes, tenemos la evidencia de que en todo embarazo desde el momento de la concepción hay una vida que es diferente a la de su madre biológica. Por lo tanto tampoco es aceptable la postura de algunas mujeres que justifican el aborto porque se trata de una decisión sobre su propio cuerpo. Un niño por nacer crece en el cuerpo de una mujer pero no es su propio cuerpo. Soy madre de cinco hijos. Mi grupo sanguíneo es 0 factor RH negativo. Todos mis hijos tienen sangre 0 factor RH positivo. ¿Eran mi propio cuerpo? La evidencia confirma que no. Pongamos sí, como tema de diálogo, de discusión, de qué manera acompañamos, ayudamos, nos solidarizamos con todas las mujeres que atraviesan un embarazo en situaciones difíciles, angustiosas, con necesidades extremas. Eso sí merece el tiempo, las energías, la creatividad y la solidaridad de todos los argentinos para que ninguna mujer se sienta sola o de-samparada y no se equivoque al decidir sobre la muerte de un indefenso inocente.

María Inés Bértolo de Cointry

DNI 12.720.536