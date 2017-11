¿Por qué no se juega de nuevo?

Sudáfrica y Senegal, la Fifa ordenó jugarlo de nuevo. ¿Por qué ahora no? La inversión que realizó la Conmebol para la implementación del VAR ronda el millón de dólares. Su desafortunado estreno, en el partido entre Lanús y River poco tiene que ver con las bondades del sistema, aunque sí con el inapropiado uso que realizó del mismo la terna arbitral. Cuando estaba por terminar el primer tiempo en una pelota que Scocco domina en el área local, al levantar el balón éste da en el brazo del defensor muy claramente (no se trata de una jugada confusa, como podría suceder tras un tiro de esquina, donde podría haber muchos jugadores en el área). La reacción de todo el equipo reclamándole al árbitro fue instantánea. Pero éste hizo caso omiso (aunque pareció dudar en un momento), sus colaboradores también y ordenó seguir el juego. Un par de jugadas más, en la última de ese primer tiempo, Lanús descontó. Lo que pudo haber sido un 3 a 0 se convirtió en 2 a 1. Ya en el segundo tiempo el árbitro decidió hacer uso de la tecnología y convalidó el empate con ella. Luego omitió cobrar un codazo de Román Martínez sobre un lateral para apropiarse de la pelota, al no tener oposición, ya que el defensor quedó tendido (que debió ser roja y tiro libre). Al no observar el reclamo de los jugadores y dejar seguir, terminó en el 3 a 2. Para terminar una noche horrorosa, el árbitro volvió a utilizar el VAR para otorgarle el penal (nítidamente expuesto por este software) con el que quedó sellada la suerte de River. Horrible terna arbitral.

Juan José de Guzmán