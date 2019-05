Por los derechos de Luca

Luca Giannini, de 5 años, vive en Funes. Tiene Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) diagnosticado y un certificado de discapacidad que avala que el niño necesita acompañamiento terapéutico. En el Jardín N° 349 de Funes lo dejaron ingresar y a las tres semanas de haber empezado las clases le prohibieron el ingreso con su acompañante terapéutico. Lo que dijeron es que tenían que hacer una junta para evaluarlo y decidir si necesita o no. La junta fue hace unos días y sin el niño. ¿Cómo van a evaluar sin el niño? Y hoy los padres aún no saben qué hacer con su hijo. Luca no se está escolarizando por burocracia de nuestra sociedad. Luca necesita acompañante por varios factores, entre tantos, es un niño que se escapa. La salita tiene dos puertas, una que sale al patio y otra que es lindera a la cocina del Jardín, lo cual siempre hay fuego, hoyas enormes con aguas hirviendo. Eso para cualquier persona es peligroso y más aún para Luca que no tiene registro del peligro. Nos acercamos al Ministerio de Educación y no hubo respuestas. Hace unos días, en la reunión con la escuela especial que coordina el Jardín 349, tampoco dio respuesta y lo único que importa es llenar y llenar papeletas y quedar bien con quien se tenga que sonreír. Pero Luca, no le interesa a nadie. Ya se habló con León Barrieto, con Graciela Capagna, de Funes, y no pudieron hacer nada por que es otro municipio. Al menos lo intentaron. Ya estamos en mayo y Luca no puede ingresar. La realidad, es que la escuela dice, sin conocer al niño, que no necesita acompañamiento, cuando bien saben que sí. Y que ellos se hacen cargo, que vaya sin acompañamiento. ¿Quiénes son los directivos para decidir por los padres de ese niño? ¿Qué tanto poder tiene el Ministerio de Educación para que los padres no puedan elegir quiénes van a trabajar con su hijo? ¿Por qué el Estado, el gobierno, elige qué persona va a acompañar a Luca, sin tener un vínculo previo, ni conocerlo, ni siquiera saber en qué momentos el niño necesita contención o un abrazo. O en qué momento debe salir de la salita por una crisis que se está acercando al niño. Por favor, necesitamos ayuda. Luca debe, como cualquier otro niño de su edad, asistir a la escuela sin sus papás porque son sus derechos, es su espacio. El espacio donde debe estar con niños de su edad, con sus pares, no con mamá o papá que lo acompañen, como les dijeron desde el Jardín que era la única forma en la que el niño podría ingresar. Lo vamos a hacer viral porque le están cerrando las puertas y él no puede luchar por sus derechos, es un niño y por eso nosotros, los adultos, vamos a ir hasta donde sea para que Luca pueda asistir a clases como cualquier otro niño. ¿Acaso Luca no tiene derechos?

Romina De Lorenzo

