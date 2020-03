Por falta de personal

El domingo pasado en la cancha de Ñuls, estando yo como siempre en la tribuna superior este y ya terminando el partido comenzamos a escuchar los gritos desesperados de dos chicas pidiendo un médico. Rápidamente miré a los costados donde siempre se ubican algunos paramédicos con el desfibrilador externo automático (DEA). Nadie acudió al pedido y comenzó a percibirse la inquietud en la gente que hacía más dramático el pedido. Soy médico y estaba con otro colega por lo cual acudimos rápidamente y asistimos a una joven que había sufrido una hipotensión arterial con rápida recuperación. Luego de tranquilizar a todos nos retirábamos y recién subía una colega sin ningún equipamiento desde la ambulancia que siempre se ubica en el playón este. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de este benigno episodio nos encontrábamos con alguien en paro cardiorrespiratorio? Si allí como siempre se hubiera encontrado un paramédico nos hubiera ayudado a resolver ese grave problema. Ñuls es área cardioprotegida por lo cual no basta con una ambulancia en el playón. ¿Qué pasó que sacaron los paramédicos de las tribunas? Algo me dijeron hoy pero prefiero no hacerlo público hasta tener más pruebas. Señores responsables de contratar servicio médico espero volver a ver en el próximo partido la cobertura que un área cardioprotegida debe tener.

Néstor Fava

Médico

Una república inviable

Propongo apoyar a Miguel Angel Pichetto en sus dichos de terminar con la pobreza estructural evitando los embarazos descontrolados –quid de la cuestión- que promueve la Iglesia y los políticos, única forma de terminar con la misma. Condeno sí al Parrilli y a su par Grabois por sus dichos. El primero de alegrarse por tener el campo en contra, el otro provocador que labura de dirigente y vive de los pobres, diciendo que los del campo son parásitos, no resiste el menor análisis, son palabras propias de energúmenos que no entienden nada de producir. Sólo repiten las consignas que les dan, el fin es tener protagonismo en los medios y profundizar el abismo. No se puede creer que esta sociedad haya parido semejantes imbéciles que cada vez son más, la verdad que con estos especímenes patéticos la República es inviable.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.634.022

Sobre Ernesto Cardenal

En cartas de los lectores del día 7 de marzo, el señor Carlos Solero habla sobre la vida de Ernesto Cardenal, y hace algunas comparaciones con el Papa Juan Pablo II. Ciertas afirmaciones del lector son falsas y tendenciosas, cuando dice que Juan Pablo II fue sostén del capitalismo y confiable de las dictadiuras genocidas de Latinoamérica. No sé si es por su ideología o por ignorancia, pero Juan Pablo II nació en Polonia, país, junto con otros, que estaba sometido a la dictadura, la más criminal y sanguinaria de la historia donde decenas de millones personas fueron asesinadas durante más de 50 años por gobiernos que se manejaron con la criminal ideología comunista. El Papa Juan Pablo II fue el paladín de la lucha durante años para liberar no sólo a Polonia sino a varios países del yugo más sangriento que se recuerde. Ernesto Cardenal, independientemente de su profesión jamás dijo una palabra de rechazo sino que siempre estuvo a favor de los crímenes cometidos por los gobiernos revolucionarios dictatoriales y comunistas como Fidel Castro, quien mandó a asesinar a casi medio millón de cubanos y sometió a un pueblo al terror durante más de 50 años. Yo creo que Juan Pablo II fue sin duda el mentor y ejecutor de la liberación de varios países sometidos al horror y muerte del régimen comunista. Por eso se debe considerárselo como un hombre de los grandes de la historia.

Juan Carlos Bressan

DNI 6.347.664