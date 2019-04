Me refiero en primer lugar al diputado Adolfo Rodr铆guez Saa, due帽o del feudo de San Lu铆s junto a su hermano "el Alberto" que pidi贸 y se lo autorizaron, tres meses de "vacaciones pagas" para hacer campa帽a contra su propio hermano y postularse a gobernador de San Lu铆s. Es indignante no s贸lo su proceder, ya que dinero es lo que le sobra (sin contar su sueldo como "expresidente de la Naci贸n" por tan solo cinco d铆as), que siga cobrando su abultada dieta mientras hace su campa帽a dejando su banca y es m谩s indignante que sea con el apoyo de sus pares. Adhiero a los dichos de la diputada Graciela Cama帽o en cuanto a que no se ganan sus cuantiosas dietas cuando "no hacen un carajo". En lo va del a帽o han hecho s贸lo un par de sesiones in煤tiles. Tambi茅n el diputado Massot pidi贸 licencia para irse a un curso en EEUU y la diputada Elisa "Lilita" Carri贸 el a帽o pasado para un "viaje espiritual" a Israel, mientras la dieta les sigui贸 corriendo. Sin contar los cientos de asesores "帽oquis" que pagamos todos. El Congreso de la Naci贸n deja mucho que desear. No deseo olvidar la conducta reprochable y desfasada del siempre verborr谩gico e impresentable diputado Leopoldo Moreau. Habr谩 que recordarlos a la hora de volver a votarlos.

Graciela Fid茅libus