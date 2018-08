Pobreza cero, sí se puede

Hermosos vocablos de campaña de Mauricio Macri y todos los cerebros de la economía que los apoyan, el gran sinceramiento de la economía que nos hacía crecer porque "se puede". Debemos creerles como el conejo que persigue a la zanahoria: todavía no, porque el gobierno anterior hizo desastres y tenemos que "normalizar" los descalabros que cometieron, además fueron ladrones y corruptos. Mientras tanto, el pueblo sólo tiene promesas de música, flores y dulzuras, la aplastante realidad nos brinda un gran crecimiento pero de pobreza e indigencia (estamos pronto a llegar a la época Duhaldista, de un 50 por ciento de pobres, un 15 por ciento indigentes), un panorama atroz. Siempre la culpa la tienen los "otros", que son los "malos argentinos que gobernaron antes que nosotros"; el asunto es que cada partido que asume, destruye sistemáticamente nuestras economías, calidad de vida, paz, y salud. Los paros de la CGT, para qué sirvieron. ¿Los incrementos de servicios, alimentos, ropa, combustibles y energía? ¿Los descuentos de las retenciones al agro y las exportaciones? Esto sólo sirve para enriquecer las arcas de los que más tienen en detrimento de los que menos tienen. No entremos más en sus juegos dialécticos, nocivos, tóxicos, enfermizos, violentos. Fíjense qué patriotas son, prácticamente ya no se festeja el Día de la Bandera o la Independencia, como fiestas populares. Antes, estas fiestas eran bastiones de propaganda política, ahora son fiestas para las guardias policiales y algunas decenas de autoridades. Consejo sano: no más cables de TV, no más programas de política, novelas. Si tiene pesos, compre dólares y guárdelos en caja de seguridad, infórmese con diarios y si puede, extranjeros por internet; dedique tiempo a su familia, es lo más preciado; cuide su trabajo, no se endeude con las tarjetas ni los bancos. Escuche a los mayores, no pierda tiempo como crítico de jugadores de fútbol, lea libros de cultura y ciencia, estudie cosas lindas y útiles. Escuche música, no grite, no se enoje, sonría siempre, trate de ser feliz en medio de este país con gente tan tóxica, nociva y violenta. Y cuando le toque el turno de votar, vote en blanco, pues no hay nadie a quién votar.

Jaime Kolinski

Que entregue los fueros

No sabiendo ya qué hacer ni a quién acudir, la "perseguida ex presidente" recurre a todas las mañas posibles con tal de embarrar la cancha e involucrar "al mundo entero", de ser posible ello. Cuánto tiempo más supone que podrá mantenerse aferrada a sus fueros, cuando ya se empieza a percibir un clamor (en todos los confines) por remover nombres de calles, edificios y estatuas que contengan la palabra que empieza con k. ¿Supone, acaso, que "todo ello" está pergeñado por el presidente Macri? ¿Puede llegar a tanto su ceguera de la realidad, que la tiene a ella misma como protagonista central de la agenda judicial? Entréguese, Cristina. Y si no le da el cuero, por lo menos entregue los fueros.

Mario Andeguz



Más personal para el Banco Nación

El último lunes fui al Banco Nación de Mendoza y Castellanos. Al llegar, estaba lleno de gente. Muchos ancianos que no podían ni caminar. No hay sillas para sentarse a esperar ni números para sacar. El cajero automático no funcionaba. Sólo llamaban dos cajas para tantas personas. Voy todos los meses a pagar un impuesto que sólo lo cobra el Nación. Y es siempre la misma historia. Hoy salí aproximadamente a las 16, de las 14 que entré. Es una vergüenza.

Manuel Acosta



Felicitaciones a un concejal

Felicitaciones al concejal Lisandro Zeno por su buena intención del proyecto para las bicicletas públicas adaptadas para los discapacitados. Así se hacen las cosas, pensando en beneficios para todos, con cosas serias. Ojalá en el Ejecutivo municipal le den rápido curso a lo ideado por él y se pueda apreciar que así se pueden lograr muchas cosas. Felicitaciones.



Jorge Luis de Haro



Si funciona bien, no lo arregles

Los ingleses tienen un lema muy práctico y eficiente. "Si funciona bien no lo arregles". Y nuestra Constitución provincial funciona, y muy bien. Por ejemplo, no permite reelecciones y así impide la eternización en el poder del populista de turno. Si no, miremos el resto del país. Cómo usan recursos del Estado para perpetuarse en el poder. Para estar alertas, ¿no?

Víctor Nuccetelli