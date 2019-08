Plaza no integradora

La Plaza Integradora del parque Independencia (Francisco Solano Lopez 1950 - frente al ingreso principal del Club Gimnasia y Esgrima) lamentablemente no integra. El jueves 20 de junio vi como una familia se acercó con su hijo en silla de ruedas y así como llegó se tuvo que retirar. Una situación horrible ver al padre explicándole al hijo que no había nada por hacer. Es increíble que ni la calesita (hace meses) ni ninguna de las tres hamacas para discapacitados estén habilitadas. Más increíble si tengo en cuenta que durante meses estuvieron todos los partidos políticos haciendo campaña en la Calle Recreativa a media cuadra de la plaza. La vida de las familias con integrantes discapacitados es muy dura como para tener que sufrir también en estos momentos de recreación. He emitido el reclamo en la página de Rosario (N°432.601/2019 cargada el 24/06) sigue figurando en el estado "En Curso" hace meses. Así como contacté a diferentes concejales de la ciudad de Rosario, a través de sus cuentas de correo electrónico oficiales. Sólo recibí respuesta de una asesora del concejal Juan Monteverde, quien me indicó que desde el Concejo se puede presentar un decreto para solicitar a la Municipalidad el arreglo y mantenimiento de los juegos, pero está en manos del Ejecutivo implementarlo. Un asesor del concejal Roberto Sukerman me indicó que fue presentado el expediente Nº 250.589 para su solución. Vale la consideración que a un mes y medio de haber hecho este reclamo no se ven mejoras ni arreglos en la plaza. Luego debe haber una etapa de concientización sobre el uso de estos juegos tanto a los padres como a los niños para que los mismos no vuelvan a encontrarse destruidos.

Horacio A. Rolando

DNI 30.048.636

El horrible servicio de la línea 133

Hace dos semanas que mi vida se desequilibró completamente. Todos los días desde hace tres años espero la línea 133 en la parada de San Luis y 1° de Mayo, siempre el mismo chofer, siempre a la misma hora. Desde hace dos semanas, estoy harta de esperar que pase la 133 (ahora con nuevo concesionario). Hace dos semanas que no le puedo pegar con el horario que pasan ya que no tienen uno fijo. Hace poco tomé el colectivo, cansada de esperar como todos los días, y resulta que cambiaron todas las paradas, ya no me deja más donde todos los días. Estoy indignada. Es horrible el nuevo servicio. Estoy harta de llegar tarde todos los días.

Mara Martino

DNI 36.659.835

Compromiso con la vida

La comisión directiva de la Cruz Roja Argentina Filial Rosario, a través del coordinador de la escuela de guardavidas, doctor Marcelo Molina, se complace en brindar las más sinceras y profundas felicitaciones a la guadavidas egresada de su escuela, Macarena Cabruja, por su profesionalismo, entrenamiento, temple y compromiso con la vida humana. Sus cualidades son dignas de una guardavidas de Cruz Roja, y queremos agradecerle por llevar tan alto los principios de su querida institución a tal punto de casi perder su propia vida en salvaguarda de la vida del prójimo, en ocasión del suceso ocurrido días atrás en las playas de Palma de Mallorca, España, donde realizó el rescate exitoso de un niño de diez años con un mar embravecido, y fuera de su horario de trabajo.

Cruz Roja Argentina Filial Rosario

Duele mucho este presente

La pobreza infantil afecta a la mitad de los menores de 14 años en la Argentina. En los últimos 12 meses subió del 38,2 al 49,6 por ciento. Uno de cada dos, o cinco de cada diez chicos viven en hogares pobres. En total son 5.000.000 de chicos pobres, de los cuales casi un millón son indigentes. Son datos oficiales de la encuesta permanente de hogares del Indec. Nos preguntamos obligadamente, frente a estos indicadores: cuál es el futuro del país que estamos construyendo. Qué porvenir tenemos si los que deben cambiar la realidad no acceden a óptimas condiciones de vida, no comen o comen poco, no van a la escuela, andan por las calles desamparados y desprovistos de lo básico para crecer, desarrollarse. Esta dimensión de la pobreza infantil, ¿acaso no es un factor de reproducción de la pobreza? A ver si se entiende de una buena vez, los niños que padecen privaciones alimentarias, de vivienda, salud, educación, tienen un futuro incierto, comprometido. Es lamentable que no se ponga el acento tampoco en los menores. Duele mucho este presente, sinceramente.

Marcelo Malvestitti