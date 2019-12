Plaza Libertad y otros espacios

En respuesta a una carta de lectores que se oponía a la iniciativa de la vecinal de barrio El Abasto, cuyos integrantes argumentan que es imposible el uso de dicho predio por los ruidos insoportables que hacen las murgas y proponen se establezcan horarios, soy una de las miles personas que sufren de acúfenos, o sea ruidos permanentes en los oídos. El ruido en sí es molesto y mucho más para quien padece esta condición. Pero no es este punto el que deseo remarcar sino el total apoyo a la idea de que existan horarios para que los distintos grupos que usan espacios públicos, y hago la propuesta extensiva a todas las plazas, parques y lugares públicos. No es novedad que la contaminación auditiva produce secuelas importantes y tampoco lo es que en países desarrollados se ejerce un estricto control del ruido ambiental. La persona que escribió no tiene en cuenta que tanto como los grupos de música o murgas tienen derecho al ruido alto, la otra parte de la población simplemente desea sentarse en quietud y poder gozar de la compañía de un mate o un amigo sin tener que gritar para ser escuchado; o simplemente tener que irse debido a que los más pequeños se asustan. Y ni hablar de los animales, que son también víctimas de acoso auditivo, sumado a los pobres vecinos que no tienen paz en sus propios hogares ya que los ruidos atraviesan las paredes. Ellos tienen el mismo derecho. La realidad es que desde el gobierno de Hermes Binner en adelante hemos perdido sistemáticamente el poder gozar de un espacio verde y escuchar el armonioso arrullo que la naturaleza brinda. Creo que fue en su gestión que comenzaron a fomentar las murgas, a quienes, dicho sea de paso, se les pagaba. Todos habitamos Rosario (mal que nos pese a algunos) y si bien suena a Argentina año verde, la ley debería ser pareja para todos. Igual que los derechos.

Myriam Koldorff

Un testimonio de humildad

La catedral basílica Nuestra Señora del Rosario se colmó de público en la misa de acción de gracias por los 90 años de monseñor Eduardo Vicente Mirás, arzobispo emérito de Rosario. Por el testimonio de humildad y sencillez vale la pena reproducir parte de su homilía. "Este es un momento singular que me motiva a recordar los beneficios que Dios me ha concedido a lo largo de estos 90 años. Los muchos años vividos me permiten ser testigo del amor ilimitado por todos sus hijos", expresó. Para mí es tiempo de agradecer y es tiempo de renovar una vez más mis compromisos. Pero también es para mí tiempo de pedir perdón a Dios y a toda la comunidad por la pobreza de mi respuesta al amor de Cristo y a la comprensión que todos me han brindado siempre. Perdón por los empeños pastorales que no abordé y por los ejemplos de vida evangélica que no supe dar. A medida que se van sumando los años se padece más el pesar de no haber buscado con empeño esa perfección", admitió monseñor Mirás. En agradecimiento a su presencia, cercanía, su ejemplo y sus consejos recordamos la plegaria de Cleofás cuando dice: "Quédate con nosotros, Señor, porque ya anochece y el día se acaba".

Raúl Pedemonte

Bulevar Oroño y el arbolado público

Quiero agradecer con estas líneas la belleza que está apareciendo en nuestro querido bulevar Oroño. Muchas veces escribí quejándome del estado en que se encontraba este precioso lugar de la ciudad. Aún falta bastante pero ya se vislumbra un cambio fundamental. El césped, las plantas, las luces, realmente está quedando muy bello. Esperemos que también arreglen el pavimento, vamos bien pero falta. Otra cosa que quiero agradecer es la respuesta a un pedido que me costó muchísimo conseguir, como fue la poda de un enorme árbol que apoyaba sus gruesas ramas sobre la cornisa de mi negocio, ubicado en Santa Fe y Balcarce, con el peligro que significaba también para el cableado. Gracias a los que intervinieron para que esto fuera posible: Mónica, Marina, Sergio y la gente de Arbolado Público. Fue una gestión larga, pero dio sus frutos. Ahora estamos tranquilos.

Cristina Burgués