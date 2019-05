Pichincha postergada

Cuando duermo y descanso me siento renovada, y arranco el día con ganas y con fuerzas dispuesta a afrontar lo que venga. Cuando puedo hablar y escuchar a mi familia en las incontables reuniones que tenemos, eso me reconforta. Cuando puedo trabajar en un ámbito silencioso y calmo siento que trabajo más y mejor. Cuando puedo salir a la vereda y caminar arrastrando los pies levantando sólo el polvillo de los plátanos estoy feliz. Cuando me asomo al balcón o a la terraza a mirar las estrellas o las nubes me transporto a otra dimensión. Pero todo eso lo tengo que postergar. Postergar es "dejar para después" y cuando ese después se esfuma en el tiempo es "nunca". En Pichincha esto es un reflejo de lo que a muchos nos pasa. Pichincha posterga el sueño, las charlas íntimas, el buen trabajo, las caminatas sin sobresaltos, las veredas despejadas y hasta el cielo diáfano. Pichincha retumba de gritos y multitudes que no saben que nosotros no queremos participar de sus gustos, porque tenemos nuestros propios gustos y aunque respetamos a los otros no queremos que nadie deje de hacer lo que quiere, sólo es una cuestión de "libertades". Y las nuestras están postergadas. Llevan mucho tiempo postergadas hasta el punto de convertirse en libertades esclavizadas ¿Quién puede encontrar una solución que nos dé las libertades que pedimos y mantenga los derechos de los que piensan distinto? La respuesta es planeamiento, programación, previsión, participación en las decisiones, oportunidad, buena voluntad, pero por sobre todo inteligencia.

