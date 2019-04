Pichincha pintada

Al recorrer las calles de mi barrio, Pichincha, se nota en estos últimos tiempos una gran transformación. Vivir bien es renovarse, mirar adelante, contemplar y adoptar las nuevas costumbres que nos eleven y nos mejoren para tener una buena calidad de vida. He tenido la suerte de recorrer otras ciudades del mundo, algunas más parecidas y otras totalmente distintas, pero he rescatado de ellas el respeto por su historia, reflejado en el mantenimiento y dedicación en cuanto a la pulcritud de sus edificios públicos. Y aún en sus ruinas delicadamente conservadas poder conocer algo de su historia. Lamentablemente esa no ha sido la evolución de Pichincha. Siento que las buenas intenciones de promover esa actitud de respeto por lo antiguo se ve atropellada por la vorágine de ideas "renovadoras" de quienes ni siquiera se detuvieron a pensar quiénes vivieron o qué acontecimiento pudo haber pasado allí, o simplemente permitir admirar la riqueza arquitectónica de otras épocas. Pichincha es rica en edificios de este tipo pero muchos de ellos están disfrazados de payasos con pinturas y adornos que aunque llamativos sólo reflejan decadencia y hasta mal gusto. Que los hayan pintado graffiteros conocidos o que se vistan con los colores distintivos de un partido no significa que los enriquezcan. Por el contrario los degradan. Pongamos cada cosa en su lugar, promovamos el arte y la nueva cultura en ámbitos apropiados pero al mismo tiempo permitamos regodearnos con nuestra propia historia tal y como era.

DNI 131.67.275





El comportamiento humano

El 31 de marzo, en homenaje a Francisco Rizzuto, se conmemora el Día del Comportamiento Humano. Es sin duda una fecha que nos recuerda la importancia de los valores éticos y espirituales, así como la armonía en la convivencia social. Se trata de una institución donde Rizzuto realizó trabajos de excelencia en la materia, concretamente en normas de comportamiento, apadrinando dicha entidad. Rizzuto creó asimismo el Instituto de Investigaciones Económicas, Jurídicas y Sociales. Se abocó a los problemas cotidianos con real dedicación. Dentro de esta temática es bueno recordarnos que nuestras conductas y acciones, apoyadas en principios sólidos, redundan siempre en beneficio de todos. La tolerancia, la inclusión, el compromiso, y aquello que sume a rever actitudes como son el protagonismo, la empatía y cuánto aporte en el día a día, nos ayuda a avanzar a donde apuntemos, y más. Asimismo, acatar las reglas de tránsito, conductores como peatones, no confiando en cálculos, y sin transgredirlas, es ser conscientes en nuestro proceder. Evitar posibles desenlaces y riesgos que hacen a la integridad de las personas, es asumir una responsabilidad que debería ser un hábito, accionando con lógica y prudencia. También plasmarlo en otros terrenos que así lo requieren, con la sensatez y la cautela de cada situación. El buen trato, a veces ausente, genera enconos sin necesidad alguna. Responder con educación, también debe ser costumbre dentro de nuestras rutinas. Hay una serie de puntos que no deberíamos dejar que se esfumen, más allá de circunstancias. El comportamiento humano, nos convoca y compromete a desenvolvernos adecuadamente, conformando un engranaje saludable para todos.

Nora Cardarelli

DNI 14.510.012





Cuando las cosas se hacen bien

En el mes de febrero nuestra madre de 95 años de edad debió ser internada en Unidad Coronaria. Los médicos dictaminaron la necesidad de un marcapasos para que pudiera volver a su casa a recuperarse de su dolencia. Bastaron 15 minutos para presentar ante Iapos Rosario el pedido médico del marcapasos, requerido de manera urgente. A la tarde del mismo día, y sin costo alguno, el marcapasos ya estaba en el sanatorio para su colocación. Un día después, nuestra madre pudo regresar a su casa, donde cada día se repone notablemente de su dolencia. Destacamos la cordial y eficiente atención y lo expeditivo del accionar de la obra social Iapos.

Delia Ogallar





Permiso de estacionamiento

Mi madre (de 94 años) y mi hermano padecen de distintas discapacidades, por lo que necesitan un espacio de estacionamiento que la Municipalidad se niega a otorgarlo. Pero sí lo hace a restaurantes y otro tipo de negocios. Me pregunto cuál es su escala de valores. Vengo haciendo este trámite desde hace varios años y no he tenido suerte. ¿Qué debo hacer?

Néstor Camusso

DNI 10.630.779