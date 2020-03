¿Perderemos los abrazos?

¿Qué será de los abrazos? Algún día, el virus maldito será erradicado o pasará a integrar el cóctel con el que anualmente nos vacunamos de la gripe. En algún momento, el coronavirus dejará la tapa de los diarios para instalarse definitivamente en los libros de medicina y también de la historia. Cuando esto suceda, es difícil predecirlo, pero seguramente se habrá llevado una gran cantidad de vidas y otro tanto de hábitos, que los humanos fuimos incorporando a través de los años, junto con la necesidad de relacionarnos, de contactarnos, de acercarnos, de acariciarnos, de protegernos y que, ante el avance de la pandemia habremos aprendido a desechar para evitar contagios. Una vez que la humanidad haya logrado la vacuna, es de esperar que las medidas preventivas que nos inculcaron para salvaguardar nuestras vidas no se hayan hecho carne en nosotros, a punto tal que la necesidad del abrazo ante un reencuentro no haya sido reemplazado por un emoticón digital (que incluso podría ser sonoro) con el que nos anoticiemos de “cuán contentos nos sentimos” pero con la seguridad de que el riesgo del contagio se lo llevó la victoria de la ciencia sobre el Corona y la concientización aplicada en el pasado para evitar una propagación geométrica.

Mariano Aldao

El paro municipal

Sin entrar a analizar la justicia del reclamo, considero totalmente inoportuna la medida de fuerza –huelga por dos días – dispuesta por el Sindicato de Trabajadores Municipales. La grave situación por la que estamos atravesando amerita y exige el esfuerzo de todos, dejando de lado pretensiones económicas para más adelante.

Roberto Meneghini

La eficacia de nuestros políticos

La eficacia de nuestra clase política está en los niveles más bajos del ranking mundial. El Covid-19 es una pandemia que desde las esferas científicas se ninguneó. Quizás el cúmulo de conocimientos científicos, alejados del mecanismo más rudimentario del saber humano, conocido vulgarmente como “sentido común”, determinó a quienes detentan la responsabilidad de diagramar políticas que solucionen problemáticas a la población, a predecir una casi mágica indemnidad nacional a los ataques de un virus que recientemente fuera declarado “pandemia”. Es llamativa la actitud negacionista que había tenido hasta hace unos días el gobierno nacional, en cabeza del ministro de salud Ginés González García. Si tuvo que tomar las riendas el presidente, sobre un tema que seguramente no maneja con solvencia como la salubridad, para encausar el desaguizado que por omisión del ministro de Salud se generó. El presidente fue terminante: “La cuarentena es obligatoria, quien no la cumple comete un delito”. Esta actitud, la de un dirigente que dirige, es la que el pueblo espera. Que se adopten medidas preventivas. Que el Estado esté presente. Que ante una amenaza, por más mínima que sea, estemos bajo el amparo de estructuras que nos defiendan. De un funcionario, con rango de ministro, lo que se espera es que tenga la suficiente formación para adelantarse a ciertos acontecimientos y obrar en consecuencia, previniendo situaciones poco valiosas que pudieran presentarse, y generando acciones valiosas en función de la coyuntura. González García, habiendo declarado “pensé que iba a tardar más en llegar” (sic), demuestra no contar con las herramientas intelectuales necesarias para proteger al ciudadano. El ministro de Salud demostró no estar a la altura de las circunstancias. La irrupción de la figura presidencial poniéndose al frente del tema, es una clara desautorización al ministro, quien optó por dejar librado a la voluntad individual de quienes entraban al país, provenientes de lugares infectados por coronavirus, si guardaban cuarentena o hacían vida normal. Haciendo lo que González García dispuso, era imposible que el virus no ingresara al país. No hay mucho más para analizar, el presidente dijo lo que el ministro no, y eso marca que estamos pagando un sueldo a la persona equivocada. Ginés no debería renunciar, Alberto debería echarlo, por incompetente y porque su omisión lamentablemente redundará en enfermedad y muerte de compatriotas.

Lucas Grivarello