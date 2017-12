Peligra el estudio del idioma italiano

El proyecto de ley de Educación de la Provincia de Santa Fe, referido específicamente a la enseñanza de la las lenguas extranjeras en la escuela pública atenta directamente contra la estabilidad y continuación de las lenguas no sajonas y/o aborígenes; es decir italiano, francés y portugués específicamente. En la Sección III. Educación secundaria. Art. 53, apartado 4, el proyecto expone como objetivo: "Desarrollar conocimientos lingüísticos tanto orales como escritos de la lengua nacional y de una lengua extranjera". Es obvio que esa otra lengua extranjera está referida al inglés, el cual, sin lugar a dudas, no debe eliminarse, pero reduce la oferta de otra lengua además de la anglosajona. Es decir, y visto desde la realidad, los colegios ofreciendo inglés solamente, estarían dando cumplimiento a la ley. Ya en la sección VI, referida a la modalidad educación intercultural bilingüe, el proyecto centra su atención en el estudio de las lenguas de los pueblos originarios de Santa Fe, tales como tobas, abipones, corondas, mocovíes, colastinés, mocoretáes, entre otras, en el intento de lograr un reencuentro cultural con los aborígenes de nuestra provincia. Pero de todos modos, descuida un aspecto sociohistórico fundamental que es el de las lenguas de inmigración, precisamente en Santa Fe en la que más del 90% de las localidades son producto de la inmigración italiana, suiza, alemana, polaca, rusa, siendo la primera la que mayor cantidad de inmigrantes que aportó al poblamiento santafesino y por lo tanto desde punto de vista étnico e histórico está ligada fuertemente a la cultura italiana. Así planteado y sin una consideración específica por lo que socioculturalmente significaron y significan para Santa Fe las raíces de su población actual, vemos que el italiano en la escuela pública ha perdido el lugar, identidad y estatus que con grandes esfuerzos había conseguido hasta ahora. Siendo y habiendo sido siempre significativamente inferior al del inglés y el francés, más allá de las sobradas razones que siempre hubo para incluirlo. Entonces, el italiano, el idioma y la cultura de los pueblos que vinieron a poblar esta provincia entre 1870 y 1960 (casi un siglo), seguirá siendo rehén de la gestión privada, es decir, dependiente de una clase social, de una segmentación arbitraria, de particulares que deseen o no incluirlo en las escuelas de las que son emprendedores. Con esta nota, intento no sólo informar sino también movilizar a todas las fuerzas vivas de la colectividad italiana, sin excepción, a los docentes y futuros docentes, a todos los que representan de diferentes formas a Italia desde el punto de vista nacional, regional y local porque este es el momento de actuar, de influir, de negociar, de hacerse sentir para demostrar que esa Italia de los inmigrantes nos sigue importando como argentinos descendientes de quienes generaron este pueblo que somos hoy.

Carlos Felipe Italiano





El Papa está equivocado

Patético lo de Francisco recibiendo a los familiares de Santiago Maldonado. Si esto no es hacer política cómo se llama. Los gestores de la reunión, Grabois y Vera, deberían también hacerla para los familiares de tantos fallecidos que por causas más nobles mueren a diario. Secuestrados, niños, policías, militares, también seres humanos que necesitan ser reconfortados en sus dolores. Tal como está la Iglesia ha dejado de ser una institución creíble para convertirse en un refugio de corruptos, desbordada de inmoralidad. Hay que hacer una revisión de este papado y pedir su renuncia por injerencia en la política, alentar a "hacer lío", promoción del desorden y por contribuir con estas paladas a agrandar la grieta. Tirándome la grey encima asumo y digo que el jefe de la Iglesia católica está totalmente errado, o cambian sus voceros autoungidos o que se vaya.

DNI 8.634.022





Con un crespón negro en el corazón

Hemos vivido muchos días de angustia los argentinos por el doloroso tema del submarino ARA "San Juan" y sus 44 tripulantes. Y hace unos días, de la nada, se dieron por muertos los submarinistas y no los buscarán más, quedarán en el fondo del mar, sin saber, este pueblo entristecido, lo que realmente pasó. Siento un vacío enorme, ese vacío que muchas veces he sentido por la muerte de algún ser querido. Pobres padres, pobres hermanos, hijos, familias, amigos, que aún siguen haciéndose las mismas preguntas: ¿qué pasó? ¿dónde están? Creo que hasta el presidente Mauricio Macri se desorientó, no supo qué decirnos, tuvo miedo, tuvo mucho dolor y decreta para conformarnos un duelo nacional que cumpliremos con respeto, pero sin saber lo que pasó. Queridos argentinos que están en el fondo del mar, quiero expresarles mi gran dolor y mi gran reconocimiento por habernos cuidado en vuestro trabajo de vigilia del mar. Y reconocer que se fueron en silencio a trabajar por nosotros, a cuidarnos y que no volvieron, pero les expreso que quedarán en la historia de nuestra Patria como héroes que dieron su vida al servicio de nuestra celeste y blanca, con un crespón negro en el corazón.

Martha Chimento





Tratando de salvar el pellejo

Fuimos testigos de cómo se puso en marcha la "coctelera kirchnerista", sorprendida por el pedido de detención de varios implicados en trabar la investigación del ataque terrorista a la AMIA en 1994. Un hecho insólito, que demuestra las acostumbradas agresiones verbales y mentiras de los que conforman la banda k, se dio en el momento que la senadora Laura Rodríguez Machado, jefa del bloque PRO en el Senado, fuera abordada por un periodista que la conectó con C5N, donde algunos entrevistados y los conductores desprestigiaban al juez Bonadío. Nada dijeron del asesinato de Nisman ni del atentado terrorista, la bombardearon sin darle respiro, indicándole lo que debía hacer para que no le quiten los fueros a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora soportó el mal momento con altura, tratando de contestar las preguntas que le dirigían estos maleducados que aprovechaban irse de un tema a otro mintiendo descaradamente, pensando, tal vez, que los ciudadanos comunes desconocemos lo que sucedió en el país durante más de 12 años de desgobierno y robos al por mayor, y cuán bajo caen cuando se trata de salvar el pellejo.

Maria Emilia Farros

DNI 14.784.332





Gracias por el amor a los animales

Quiero agradecer al equipo de profesionales y administrativos que tiene la veterinaria de Ricchieri entre San Juan y San Luis. Hace cuatro años y medio fue el único teléfono que contestó a mi urgencia. Gracias a la preocupación, atención recibida y la dedicación de todos ellos, mi "Tonita" pudo tener un final tranquilo tras padecer un tumor en la cabeza. Nuevamente, gracias a todos y mis respetos a su director.

Elisa Bassi

DNI 4.096.938